Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД

Тегеран может вернуться к полному выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если оставшиеся участники будут выполнять сделку полностью и эффективно, заявил в понедельник вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи.
Он отметил, что прежде, чем начать частично отклоняться от своих обязательств в рамках сделки, Иран проявил стратегическое терпение после одностороннего выхода США, чтобы позволить оставшимся участникам СВПД выполнить обязательства, а также компенсировать последствия этой меры Вашингтона.
«Важно отметить, что частичное отклонение Ирана от своих обязательств обратимо в случае полного и эффективного выполнения СВПД оставшимися участниками сделки. Я хотел бы отметить, что сохранение СВПД — общая ответственность всех членов международного сообщества», — заявил Салехи, выступая на генконференции МАГАТЭ в Вене.
По его словам, Иран всегда подчеркивал, что производство, хранение и использование оружия массового уничтожения «непозволительно по религиозным соображениям и не предусмотрено оборонной доктриной Ирана».(РИА Новости)