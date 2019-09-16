Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД

Тегеран может вернуться к полному выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если оставшиеся участники будут выполнять сделку полностью и эффективно, заявил в понедельник вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи.

Он отметил, что прежде, чем начать частично отклоняться от своих обязательств в рамках сделки, Иран проявил стратегическое терпение после одностороннего выхода США, чтобы позволить оставшимся участникам СВПД выполнить обязательства, а также компенсировать последствия этой меры Вашингтона.