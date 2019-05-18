Тегеран не хочет войны, заявил Зариф

«Мы уверены, что войны не будет, поскольку мы не хотим войны, и ни у кого нет мыслей или иллюзии, что они могут противостоять Ирану в регионе», — заявил Зариф в интервью журналистам агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану, что не хочет войны с Ираном, передает РИА Новости. В среду утром США объявили о наличии угрозы со стороны Исламской республики, из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.