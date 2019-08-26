Тегеран направил эсминец в Аденский залив для защиты иранских судов

Тегеран для обеспечения безопасности иранских судов направил эсминец в Аденский залив. Об этом, как сообщает в понедельник агентство IRNA, заявил заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

«Эсминец направляется в сопровождении вспомогательного судна и вертолетоносца», — отметил Сайяри. По его словам, «задача заключается в обеспечении безопасности судоходства для кораблей Ирана». «Эсминец будет сопровождать плавательные средства в Аденском и Оманском заливах», — добавил контр-адмирал.

В воскресенье Сайяри заявил, что за последнее время в Аденском заливе и Красном море иранские вооруженные силы обеспечили сопровождение от 5 до 6 тыс. плавательных средств и готовы справиться с этой задачей в любой точке мира.(ТАСС)