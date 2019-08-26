Тегеран направил эсминец в Аденский залив для защиты иранских судов

Тегеран для обеспечения безопасности иранских судов направил эсминец в Аденский залив. Об этом, как сообщает в понедельник агентство IRNA, заявил заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

«Эсминец направляется в сопровождении вспомогательного судна и вертолетоносца», — отметил Сайяри. По его словам, «задача заключается в обеспечении безопасности судоходства для кораблей Ирана». «Эсминец будет сопровождать плавательные средства в Аденском и Оманском заливах», — добавил контр-адмирал.

В воскресенье Сайяри заявил, что за последнее время в Аденском заливе и Красном море иранские вооруженные силы обеспечили сопровождение от 5 до 6 тыс. плавательных средств и готовы справиться с этой задачей в любой точке мира.(ТАСС)

| 2019-08-26T13:01:03+00:00 26 августа 2019, 15:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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