Театр ƏSA на грани закрытия: актеры с ограниченными возможностями остались без сцены!

В сентябре первый и единственный на данный момент инклюзивный театр Азербайджана ƏSA отметит свое трехлетие.

Говоря об этом в интервью # главный менеджер театра Ниджат Гулам подчеркнул, в настоящее время коллектив переживает не лучший свой период:

«Деятельность нашего театра всегда находилась в центре внимания общественности. Шаг за шагом мы добивались успехов, двигались от маленьких сцен к большим, и даже выезжали на гастроли. Мы с большой любовью и преданностью к зрителю готовили свои постановки, строили планы, мечтали…

Но начиная с этого года, мы не представили ни одну постановку, и многих интересует, что же случилось. Наша последняя встреча со зрителем состоялась 3 декабря на сцене Государственного музыкального театра, где мы представили спектакль «Göy quş». После этого мы были вынуждены приостановить свою деятельность ввиду финансовых проблем», — заявил он, отметив, что все это время ƏSA осуществлял свои проекты при поддержке различных государственных и частных организаций.

По его словам, трудности привели к тому, что актерам попросту стало негде репетировать, а вдобавок, учитывая, что большая часть артистов — это люди с ограниченными физическими возможностями, возникли серьезные проблемы с их передвижением по городу, так как собственного транспорта у театра нет.

«Помимо этого, мы испытываем большие сложности из –за того, что у театра по-прежнему нет помещения или здания», — акцентирует Ниджат Гулам, подчеркивая, что коллектив и руководство театра не раз обращались по этому поводу в различные государственные и частные структуры, однако пока что, увы, безрезультатно.

Театр находится на грани своего закрытия.

ƏSA был создан в сентябре 2016 года. Идея создать независимый театр и дать возможность выйти на сцену творческим людям, испытывающим проблемы со здоровьем, принадлежала Нихаду Гуламзаде, художественному руководителю проекта.

Название театра складывается из трех слов: «Əngəlsiz, Sərhədsiz, Azad», что в переводе означает «Беспрепятственный. Безграничный. Свободный». Другое значение слова Əsa — «трость» (костыль).

Дебютный спектакль актеры представили в декабре 2016 года. Это была психодраматическая постановка «DUMB!». Затем был показан спектакль на основе комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

В декабре же 2017 года с большим успехом прошла премьера спектакля «Люди и мыши», поставленного по повести Джона Стейнбека. В 2018 году ƏSA впервые совершил гастрольный тур по Нахчывану.

За успешную деятельность в сфере инклюзивного театра член Конгресса США Марк Амодей вручил Нихаду Гуламзаде почетный диплом, подчеркнув, таким образом, заслуги театра ƏSA на международном уровне.

Как сообщил # Ниджат Гулам, невзирая на все трудности, 11 апреля коллектив театра намерен представить публике спектакль Джона Стейнбека «Люди и мыши 3».

«Спектакль не новый, но финал постановки будет отличаться от того, что уже видели зрители. Сейчас мы ищем сцену, на которой могли бы показать свое представление», — заявил менеджер.

С большим сожалением Ниджат Гулам отметил, что в случае, если существующие проблемы коллектива не найдут своего решения, то апрельское выступление театра может стать последним.