Те краски не померкли…

Тридцать лет прошло, даже больше, а как сейчас помню все тогдашние события в мельчайших подробностях. Стоит только прикрыть глаза и перед мысленным взором встают те дни, оживают перипетии, вспоминается каждая реплика.

Многие, наверное, не забыли: 5-10 сентября 1983 года в Баку проходил международный симпозиум по искусству восточных ковров. То был первый такой форум в Азербайджане, и даже весьма заинтересованные ученые мужи могли бы отнестись к нему с понятной настороженностью. Однако, кворум был более чем убедительный. В столицу Азербайджана съехались практически все крупнейшие специалисты в области ковроткачества из Америки, Европы и Азии. И они не разочаровались, симпозиум был блестяще организован, вселенский праздник азербайджанского ковра длился, как в сказке, семь дней и ночей.

Это было неописуемое пиршество прекрасного, неповторимого, изумительного… — ну почему язык, на котором пишутся эти строки, столь беден и скуп на эпитеты?! То великолепие просто нельзя прозаически именовать «неделей коврового искусства». И апофеоз его получился не менее звучным: каждому из участников симпозиума был вручен на память прекрасный сувенир — тома книги-альбома «Азербайджанский ковер», составленный незабвенным устадом Лятифом Керимовым.

Не буду рассказывать о работе симпозиума, об этом подробно писали тогда все газеты и журналы, сообщало радио и телевидение. Но вот о том, как возникла идея его проведения, кем и как решались те или иные вопросы, ни в одной публикации того времени не найти ни слова. Сегодня мне как очевидцу и непосредственному участнику тех событий многолетней давности хочется восполнить этот пробел.

В начале 1983 года Гасан Гасанов, секретарь ЦК КП Азербайджана, курировавший идеологию, пригласил к себе, группу видных представителей интеллигенции и поделился соображениями о необходимости проведения в Баку международного симпозиума по коврам. Идея получила единодушную поддержку, её сочли заслуживающей внимания, и с того дня началась подготовка форума.

Первым делом было решено командировать в Лондон на очередной конгресс по восточным коврам, Лятифа Керимова и сотрудника отдела зарубежных связей, которым тогда я заведовал в ЦК КП Азербайджана, Сурхая Гасанова. С тем, чтобы посмотрели, как это делается у них, порасспрашивали участников и организаторов о возможных нюансах, прощупали вообще, как говорится, почву: можем ли мы рассчитывать на приезд в Баку сколько-нибудь известных ученых?

Прошу обратить внимание на одну деталь. Я неспроста отметил, что конгресс в столице Англии был очередной. Такие форумы проводились на берегах туманного Альбиона регулярно, но участвовать в них ни Лятифу Керимову, ни кому-либо из его коллег по разным причинам не удавалось.

На этот раз под мощным напором (иногда он сам называл это танковой атакой) Гасан муаллима наши финансисты не устояли: деньги нашлись, и Лятиф Керимов выехал на конгресс. Специально к поездке, опять-таки благодаря неуемной энергии и настойчивости Гасан муаллима, в короткий срок были изданы красочные брошюры и подробный каталог азербайджанских ковров.

Все это, помноженное на личное обаяние и непререкаемый научный авторитет Лятифа Керимова, привело к тому, что он сумел заручиться в Лондоне согласием на приезд в Азербайджан многих видных ученых и специалистов по коврам. Стоит ли говорить, как рад был этому Гасан Гасанов, как торжествующе он объявлял всем и каждому, что в Баку впервые пройдет международный симпозиум по коврам, и что уже одно это — фактическое признание высочайшего положения азербайджанского коврового искусства в мировой иерархии!

Очередным этапом стало формирование Оргкомитета симпозиума. Предполагали, что его возглавит Гасан муаллим, инициировавший идею и первым приступивший к её реализации. Однако иначе рассудил бывший в то время руководителем республики Кямран Багиров, который поддержав идею в целом, председателем Оргкомитета назначил заместителя Председателя Совета Министров Азербайджана Фикрета Ахмедова. Хотя, впрочем, его можно было понять: по тогдашним меркам партийным руководителям не рекомендовалось заниматься административными делами.

Но все равно: формально Оргкомитет возглавлял Фикрет Ахмедов, а на деле все вопросы решал Гасан Гасанов. И не было практически ни одной мелочи, в которую не вникал бы этот неугомонный по природе своей человек, ни одного вопроса, в решении которого он не принимал бы участия.

Чрезвычайно важное значение Гасан муаллим придавал визиту Генерального директора ЮНЕСКО Амаду Махтара М’Боу. Он был убежден, что участие высокопоставленного международного чиновника — руководителя крупнейшего специализированного учреждения ООН придаст Бакинскому симпозиуму вес и авторитет, имидж, как сказали бы сегодня, в глазах мировой общественности.

Сегодня я с особым чувством повторяю, что горжусь персональным заданием Гасана Гасанова: обеспечить участие в симпозиуме господина М’Боу. Не буду описывать, что пришлось пережить, но поручение мне удалось выполнить, и Генеральный директор ЮНЕСКО был в Баку в дни симпозиума. Хотя, должен подчеркнуть, что эта задача по тем временам была архисложная, так как приглашение лиц такого ранга решалось только в Политбюро ЦК КПСС.

Выставку азербайджанских ковров, приуроченную к симпозиуму, посетил другой высокий гость член Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиевич Алиев.

И еще об одном факте, полагаю, известном не многим. В штаб-квартире ЮНЕСКО, на площади Фонтенуа в Париже развернута постоянная экспозиция подарков, преподнесенных этой организации из различных стран. В их числе — творения Пикассо, Мура, Кальдера, других корифеев. Сами понимаете, что Азербайджану надо было сделать подарок, достойный быть в одном ряду с творениями всемирно известных художников. И Гасан Гасанов попросил Лятифа Керимова выткать копию ковра с портретом средневекового зодчего Аджеми на фоне мавзолея Момине-хатун.

Но Лятиф Керимов, этот поистине большой мастер своего дела, предложил послать в ЮНЕСКО оригинал, а позднее исполнил второй экземпляр этого же чудо-ковра для Баку. И сегодня любой, кто приходит в здание Секретариата ЮНЕСКО в столице Франции, может вдоволь налюбоваться бессмертным искусством корифея азербайджанского ковра.

… Не сочтите за преувеличение, но я, на самом деле, был счастлив работать с Гасаном Гасановым. Только благодаря его огромной любви к азербайджанскому искусству, отменному вкусу, умению самозабвенно отдаваться делу и собственным примером вовлекать в работу окружающих удалось провести в Баку на самом высоком уровне первый международный симпозиум по коврам.