Тбилисский суд отклонил иск вдовы основателя «Рустави-2»

Тбилисский городской суд отказался брать в производство иск вдовы основателя грузинской телекомпании «Рустави-2» Эроси Кицмаришвили Ии, которая требовала передать ей 30% акций телеканала. Об этом в пятницу сообщила «Рустави-2» со ссылкой на гендиректора ТВ Паату Салию.

«Иск Эроси Кицмаришвили о передаче ему долей судом был рассмотрен еще 9 октября 2009 года. Это решение суда является законным и в нем ему было отказано в иске. Соответственно, согласно гражданскому процессуальному кодексу, нельзя на одном и том же основании обращаться в суд с одним и тем же требованием во второй раз», — сказал Салия в интервью «Рустави-2», объясняя мотивы пятничного решения суда. (ТАСС)