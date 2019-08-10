Тбилисский суд обсуждает вопрос меры пресечения для Гварамия

Тбилисский городской суд приступил к обсуждению вопроса об избрании меры пресечения для бывшего генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия, сообщает sputnik-georgia.ru.
Прокуратура в пятницу вечером официально предъявила Нике Гварамия обвинения по статье «злоупотребление полномочиями». По данным следствия, Гварамия не потребовал около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов) от компании «Интер медиа плюс», с которой заключил соглашение на передачу права на размещение рекламы.

Как заявил Гварамия, прокуратура собирается потребовать для него залог в размере 80 тысяч лари, но он его платить не собирается.

Уголовное дело против Гварамия возбуждено по статье «использование руководящих полномочий в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб». Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

| 2019-08-10T21:25:57+00:00 10 августа 2019, 22:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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