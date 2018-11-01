Тарлан Ахмедов: Порадовала та борьба, которую «Кешля» вела после пропущенного гола

Новый главный тренер бакинской «Кешли» Тарлан Ахмедов прокомментировал ничью в перенесенном матче 7-го тура Topaz премьер-лиги с агдамским «Карабахом» (1:1).

«Старались допускать как можно меньше ошибок в обороне и ловить соперника на контратаках. В первом тайме у нас не получалось то, что мы хотели. Но после перерыва были эпизоды, когда могли забить и победить, или же проиграть. Меня порадовала та борьба, которую моя команда вела после пропущенного гола. Впереди у нас еще пять туров до зимнего перерыва. Мы взяли одно очко в матче с «Карабахом», и это справедливый итог.

Была бы победа – был бы успешным. Хотя и ничья неплохо. Каждое добытое очко дорогого стоит. Особенно в матчах с лидерами. Но я сюда пришел не на 1-2 матча. Работа тренера проявляется в конце сезона. Меня беспокоит малое количество моментов в атаке. Команда не может подолгу контролировать мяч. Перестановки и подстраховка меня не радуют. Но все это исправляется не за день. Нужно время», — заявил Ахмедов.

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