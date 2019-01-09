Тарлан Ахмедов: Нам предлагали около 20-и игроков, среди них Камара был лучшим

Главный тренер клуба «Кешля» Тарлан Ахмедов провел брифинг для СМИ после победы над «Гарадаг-Локбатаном» (4:0).

«Мы приступили к сборам 5 января. Хотели посмотреть, как футболисты будут двигаться после тяжелых нагрузок. До вечера проведем анализ. В составе есть три новичка – Вусал Искендерли, Эмин Мехтиев и Джон Камара. До сих пор ищем еще одного футболиста на позицию плеймейкера. В целом, нам предлагали около 20-и игроков, среди них Камара был лучшим. Знали, что до нас он не тренировался 20 дней, а с нами всего два.

В декабре мы поговорили с главой Наблюдательного совета клуба Зауром Ахундовым. Все полномочия касательно прихода и ухода футболистов были поручены мне. Потому что для создания новой команды нужно привлекать новых игроков. Некоторые должны были уйти», — заявил он.

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