Тарифы поднимаются из-за долгов – эксперт

Поднятие тарифов в Азербайджане соответствует логике развивающихся событий, таким мнением поделился с #, экономист Натиг Джафарли, комментируя экономическую ситуацию в стране.

«То, что в Азербайджане поднимаются все тарифы это логично, и они еще будут расти, потому что государство должно выплатить огромные внешние долги. А других средств, кроме энергоресурсов, у Азербайджана нет. Мы так и не смогли ввести нормальную налоговую систему, мы так и не смогли развить ненефтяной сектор. И тут единственным вариантом спасения для правительства остается повышение тарифов на все, начиная от коммунальных услуг, заканчивая повышением таможенных и налоговых сборов», — отметил эксперт.

По его словам, логика поднятия тарифов проста — в следующем году, и особенно в 2020 году, Азербайджан должен оплатить огромные внешние займы.

«Главный донор этих займов – это, к сожалению не налоги, не экспорт продукции, а это карманы простых граждан», — подчеркнул он.

Экономист также добавил, что взяв огромные займы под проекты TAP и TANAP, теперь, из-за санкций против Ирана, Азербайджан столкнулся с риском потерь.

«Азербайджан инвестировал в ряд совместных проектов с Ираном, среди которых, железнодорожный коридор «Север-Юг», SOCAR подписывал ряд соглашений с Ираном, в Нефтчале открылся машиностроительный завод, судьба которого сейчас не известна. Иран должен был быть одним из доноров газа по трубопроводу TANAP и TAP.

То есть могут быть большие потери для азербайджанской экономики, особенно в энергетическом секторе. Поэтому, пока у Запада не будет нормальных отношений с Ираном и Россией, азербайджанская экономика от этого будет страдать, тем более, Азербайджан под эти проекты брал огромные суммы», — подчеркнул он.

Говоря о возможной девальвации, экономист отметил, что манат держится, благодаря комфортным ценам на нефть, которые пока относительно высоки.

«Цены на нефть твердо стоят на 70-75 долларов за баррель. Это достаточно комфортный уровень для маната и экономики страны. Но из-за того, что крупные торговые партнеры Азербайджана: Турция, Россия и Иран переживают не лучшие времена и находятся под санкциями – это, безусловно, будет влиять и на нас», — сказал он.

Экономист также добавил, что единственным положительным моментом в этом вопросе является то, что те товары, которые завозились из этих стран, теперь по логике должны быть дешевле, чем это было раньше.

«Особенно этот вопрос касается Турции, потому что лира ослабла более чем на 30% за последний месяц. Было бы логично ждать, что турецкие товары станут дешевле, так же как и российские и иранские товары. Но из-за того, что в Азербайджане хроническая болезнь в виде монополии, эти позитивные моменты могут пройти и мимо» — резюмировал он.

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