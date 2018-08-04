Тарифы – под контроль

Итак, обещанное месяцем ранее применение так называемого «дифференцированного метода регистрации мобильных телефонов» свершилось. Примечательно, что внедренная в стране прогрессивная система регистрации IMEI-кода мобильного устройства легла в основу реакционного решения — повышения тарифов на ввоз мобильных устройств для личного пользования.

В итоге решение многократно увеличить тарифы обернется преградой для внедрения современных технологий и развития сферы ИКТ в целом, уверены в экспертных кругах. Если раньше стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства для личного использования составляла 5 манатов (для коммерческой продажи — 1,6 маната), теперь рядовые граждане будут платить в разы больше оптовых импортеров.

Постановление Кабинета министров о новых пошлинах, опубликованное в последних числах истекшего месяца, предусматривает резкое повышение государственного сбора до 30 – 150 манатов. Таким образом, если раньше население массово ввозило мобильные устройства из-за рубежа, избегая многократных наценок в местной розничной сети, новые тарифы делают эту практику нецелесообразной. Избежать регистрации гражданам также вряд ли удастся, поскольку согласно действующему законодательству, проходить эту процедуру обязаны все юридические и физические лица при ввозе мобильного устройства независимо от цели – личного пользования или продажи. Но обо всем по порядку…

В аспекте технического подхода, под регистрацией мобильного устройства подразумевается фиксация и учет его ІМЕІ кода. Mobile Equipment Identifier (в переводе Международный идентификатор мобильного оборудования) состоит из сочетания 15-ти цифр. Т.е. такой комбинации не должно быть у других аппаратов. При этом первые шесть цифр кода — это код модели телефона, следующие две — код страны-производителя сотового телефона, шесть цифр представляют собой серийный номер телефона, а последняя — запасной идентификатор, вычисляемый по специальному алгоритму предыдущих цифр.

К вопросу о том, для чего все это нужно? Внедрение системы регистрации ІМЕІ кодов мобильных телефонов изначально объясняли необходимостью эффективной борьбы с кражей, нелегальным импортом, а также проблемой клонирования и подделки уникальной комбинации цифр. По итогам проделанной работы проблем с регистрацией нет. Не случайно же, начиная с мая 2013 года, в стране внедряется и совершенствуется умная разветвленная система, охватившая GSM-операторов и госведомства (министерства транспорта, связи и информационных технологий, юстиции, экономического развития, МЧС, Государственный таможенный комитет и др.) с единым центром управления в Министерстве транспорта, связи и информационных технологий.

Регистрация поступающих из-за рубежа телефонов осуществляется таможенными органами, при подключении к сети мобильного оператора и даже в Международном аэропорту сразу же при въезде в страну с «мобильной» покупкой. Наконец, эту процедуру можно пройти в ближайшем почтовом отделении или же обратившись в службу абонентских услуг мобильного оператора — представив туда копию удостоверения личности, сам телефон для осмотра, указав марку, модель, IMEI код и соответствующее заявление. Также потребуются копии свидетельств о государственной регистрации документов, регистрации налогового заявителя и сертификата соответствия.

Напомним, что IMEI номера устройств, ввезенных для личного пользования, регистрируются в течение 30-ти дней. Если пользователь использует новое устройство без регистрации, ему обычно высылается сообщение, информирующее о необходимости пройти эту процедуру. Как видно, новая система позволила добиться хороших результатов.

При этом сложилась парадоксальная ситуация — кто бы подумал, что многообещающая прогрессивная практика ляжет в основу решения, обещающего похоронить плоды многолетних трудов — рост тарифов на ввоз мобильных технологий для простых граждан чреват ужесточением монопольного бизнеса и ограничением возможности внедрения современных технологий. Между тем, без совершенной системы регистрации процесс управления при дифференциальном подходе (читай – многократном росте тарифов с учетом рыночных цен) практически невозможен. Взять хотя бы рыночную стоимость мобильных устройств, по которой рассчитываются тарифы, — она не стоит на месте, на рынке появляются новые мобильные устройства, а эти динамичные процессы сложно уложить в жёсткие рамки тарификации.

Так, еще в середине прошлого месяца активно обсуждалась техническая сторона применения дифференциальных тарифов с предложением использования категорий мобильных устройств при подсчете фиксированных ставок. Что же касается целесообразности этого шага, решение правительства о повышении тарифов было встречено волной негодования в обществе и экспертных кругах. Позором, не укладывающимся в нормальную логику, назвал решение повысить тарифы директор НПО «Мультимедия» Осман Гюндуз. «Считаю необходимым срочно высказаться, — написал эксперт в социальной сети Facebook,- Кто автор этого решения? Кто обратился с этой инициативой в Кабинет министров? Очевидно, что решение будет способствовать монополизации рынка». По мнению эксперта, лоббисты тормозят внедрение в Азербайджане новых технологий 4G ,5G и LTE, электронного правительства, цифрового общества, поскольку станет выгодно приобретать телефоны, поддерживающие высокоскоростной трафик.

Между тем, еще в начале 2000-х ежемесячно в среднем в страну импортировалось около 10 тыс. мобильных телефонов, в денежном выражении оборот мобильного рынка составлял примерно 650 тыс. и более манатов. По данным компетентных источников, два года назад площадь «тени» в этом сегменте достигала 80%, имеются ввиду так называемые «серые» телефоны. В 2016 году ежемесячно в системе IMEI-кодов физическими лицами регистрировалось до 50 тыс. мобильных устройств, объем официальных поставок немного превышал 20 тыс. единиц этой техники. Согласно официальным подсчетам, ежегодно из-за «серого» рынка госбюджет недополучал 50 млн. долларов.

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