Тарифная политика БТК должна быть мягкой

В этом году ожидается назначение пассажирского маршрута по магистрали Баку-Тбилиси-Карс, однако точной даты пока нет. Тем временем первый пассажирский состав из десяти вагонов, закупленных у швейцарской компании Stadler, проходит тестирование на грузинском участке БТК.

Несколько дней назад состав прибыл в Стамбул из Швейцарии и оттуда направился в Грузию по железной дороге Стамбул-Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку. В общей сложности для эксплуатации на железнодорожной магистрали БТК «АЖД» закупили у Stadler три десятка современных пассажирских вагонов пяти различных типов: восемнадцать из них — спальные вагоны второго класса на тридцать два места в четырехместных купе. Три вагона первого класса на 16 спальных мест в двухместных купе, по три вагона первого и второго класса по 20 спальных мест в каждом в двухместных купе и три вагона второго класса общей вместимостью 18 спальных мест, включая одно купе для инвалидов, а также вагон-ресторан на 28 сидячих мест.

Вагоны доставляются на территорию страны в три этапа по десять в каждом составе. Первый этап доставки стартовал накануне. Напомним, что ранее председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, говоря о причинах задержки пассажироперевозок по БТК, отмечал ряд технических моментов. «Железнодорожные рельсы в Азербайджане отличаются в размерах от тех, что в Турции. Мы заказали для БТК вагоны, которые будут приспособлены к передвижению по рельсам всех размеров, поскольку при пересечении границы ширина колеи рельсов меняется. Это и привело к задержке», — говорил руководитель ЗАО.

Как видно, эту проблему удалось решить. На грузинском участке железной дороги ширина колей несколько раз меняется, однако вагоны поезда Stadler оборудованы тележками с раздвижными колесными парами. Соответственно, смена колеи происходит без остановки поезда.

В целом же все идет по плану — сначала преимущества железной дороги опробовали грузоперевозчики, а теперь на очереди пассажиры. Проезд из Баку в Карс за 10 часов в комфортных условиях, безусловно, хорошая перспектива. Как оказалось, дело за малым — установить плату за проезд на основе взаимной договоренности между тремя странами и в соответствии с международными тарифами. Доктор экономических наук Эльшад Мамедов уверен, что БТК создает хорошие перспективы для наращивания пассажироперевозок.

«На первом этапе 1 млн. пассажиров в год, безусловно, серьезный показатель, — сказал собеседник. — В перспективе количество пассажиров будет увеличено до 3 млн. Однако на данный момент основной задачей операторов, реализующих перевозки, является реализация успешной маркетинговой политики с тем, чтобы наращивать пассажироперевозки по БТК. Впрочем, это касается и грузоперевозок. Однако по грузоперевозкам ситуация, на мой взгляд, выглядит проще. Дело в том, что с точки зрения перевозок контейнерных грузов и в целом сегмента грузоперевозок, данный маршрут имеет существенные конкурентные преимущества, принимая во внимание высокую скорость и ограничение количества стран, по территории которых проходит магистраль».

По свидетельству профессора, БТК также имеет существенные потенциальные преимущества в сегменте пассажироперевозок, принимая во внимание туристический потенциал стран, охваченных этим маршрутом, а также удобства, доставляемые путешественникам современным и комфортабельным видом транспорта. «Думаю, при удачной маркетинговой политике — рекламе, и, безусловно, более гибких тарифах, БТК будет иметь хорошие перспективы. И хотя на сегодняшний день пока еще нет точных тарифов по всей магистрали, связывающей Азербайджан с Европой, азербайджанские железные дороги совместно с иностранными партнерами должны разработать удобную тарифную сетку для того, чтобы объем пассажироперевозок в будущем увеличился.

Что же касается грузоперевозок, известно, что на первоначальном этапе пропускная способность составляет чуть более 6 млн. тонн в год. Здесь также имеется потенциал примерно трехкратного роста, но важно принимать объективные обстоятельства и строить тарифную политику с учетом конкурентного рынка. «Нужно иметь в виду, что по сегменту грузоперевозок имеется серьезная конкуренция, — продолжил собеседник. — Несмотря на очевидные, уже отмеченные мною преимущества БТК, для поддержания конкурентоспособности проекта потребуется мягкая тарифная политика».