Тарас Загородний: «Украину ждет политическая турбулентность»

Интервью «Зеркало» с украинским политтехнологом Тарасом Загородним.

— В среду украинское медиа-пространство взорвала новость о том, что дело по отмыванию денег экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Соединенных Штатах может стать самым масштабным в мировой истории. «С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств в отмывание средств (конечных бенефициаров) в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период», – говорится в деталях иска, поданного ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр. Как Вы прокомментируете данную информацию?

— Я бы не стал расценивать данную информацию, как достоверную. По большому счету, это всего лишь гипотеза истца, имеющего претензии к находящемуся в государственной собственности ПриватБанку. Причем, сумма называется просто фантастическая. Она в три раза больше ВВП Украины, что также наводит на весьма скептическое отношение к данному вопросу. В любом случае, стоит дождаться решения суда. Только после его появления, будет смысл что-то обсуждать всерьез.

— Как Вы в целом оцениваете перспективы ареста господина Коломойского и его экстрадиции в США?

— Это тоже чисто гипотетический вопрос. Нет пока решения американского суда, доказывающего вину Игоря Коломойского, что лишает смысла любые разговоры о вероятности его экстрадиции в США. Более того, нет и решения украинского суда против Коломойского. Хотя, как вы понимаете, будь реальные предпосылки для этого, уголовное дело против него должна была открыть именно украинская прокуратура. Ну и последнее. Игорь Коломойский вернулся в Украину. Вряд ли бы он пошел на этот шаг, если бы была реальная угроза его ареста с дальнейшей экстрадицией в США.

— Может ли ситуация вокруг господина Коломойского негативно повлиять на американо-украинские отношения ?

— Я не исключаю, что ситуация вокруг господина Коломойского может негативно повлиять на американо-украинские отношения. И тут нужно обратить внимание на то, кто критикует кадровые назначения в команде нового президента Украины Владимира Зеленского. В частности, среди таковых был Руди Джулиане, являющийся адвокатом президента США. Но, ровно также, как «республиканцы», Зеленского, только вступившего в должность главы нашего государства, уже критикуют и американские «демократы». Они ставят в вину Зеленскому его, как им кажется, зависимость от Коломойского. Как видим, давление имеет место с двух сторон и оно может привести к ухудшению отношений между нашими странами.

— Но ведь и в самой Украине очень много разговоров ведется на тему реального влияния господина Коломойского на нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Насколько, на Ваш взгляд, оно велико?

— На мой взгляд, оно не столь велико, как об этом стало модным судачить. При этом, безусловно, какое-то влияние Коломойского на Зеленского все же присутствует. И тут нужно указать на то, что назначенный Зеленским главой Службы национальной безопасности (СНБО) господин Данилюк посвятил свое первое заседание не вопросам войны в Донбассе, а рынку электроэнергии. Ситуация на нем критически важна для Коломойского.

— Влияние олигархата на политическую жизнь в Украине всегда было очень большим и определяющим. Чего ждать в этой связи от президента Зеленского — сумеет ли он сократить данное влияние?

— Наиболее эффективным борцом с ними, из украинских президентов, был Леонид Кучма. Он мог контролировать их. При всех последующих президентах Украины влияние олигархов только росло. И я сомневаюсь в том, что Владимир Зеленский может чувствовать себя настолько уверенно, чтобы бороться с украинскими олигархами. В том числе и потому, что его рейтинг и политическое будущее во многом зависит от телевидения, которым владеют именно украинские олигархи. Так что, скорее всего, Зеленский может вступить в противостояние с одними олигархами против других. По крайней мере, на данный момент мы видим его дружественные отношения с Коломойским и Пинчуком.

— Каким Вам видится будущее Украины при новом президенте Владимире Зеленском?

— Тут сложно делать прогнозы. Ведь, как ни крути, мы имеем дело с человеком, не имеющим пока опыта участия в большой политической игре. В итоге, мы уже видим «ляпы» с его стороны. И, к его сожалению, команда Зеленского также недостаточно сильна, чтобы сгладить определенные промахи главы государства. Кроме того, не стоит забывать о том, что в Украине существует президентско-парламентская форма правления. У президента нашей страны просто нет возможности выстраивать жесткую вертикаль власти и он очень зависим от Верховной Рады. Исходя из всего этого, можно прогнозировать, что Украину ждет политическая турбулентность.