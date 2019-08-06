Танцы до упаду: в Баку впервые пройдет Red Bull Dance Your Style

Впервые в Баку, в парке Центра Гейдара Алиева состоится танцевальный конкурс «Red Bull Dance Your Style».

Как сообщили # в Red Bull Azerbaijan, мероприятие состоится 25 августа.

«Red Bull Dance Your Style» — это танцевальный конкурс с участием танцоров, представляющих различные стили уличных танцев.

В 2018 году данный конкурс был проведен в 20-ти странах мира. В результате повышенного интереса, в 2019 конкурс проведен в более чем 30-ти странах мира и 50-ти различных площадках.

В азербайджанском этапе примут участие 16 танцоров. Отбор был проведен известным французским танцором, выдающимся педагогом, основателем танцевальной школы «Жюсте Дебю» (Juste Debout), Брюсом Иканжи (Bruce Ykanji).

Финал мирового конкурса состоится 12 октября в Париже.

Победитель конкурса в Азербайджане будет соревноваться с лучшими танцорами мирового масштаба и получит шанс стать чемпионом мира.

Уникальной особенностью конкурса является то, что именно зритель, а не жюри, определяет победителя, выбрав лучшего из двоих участников, соревнующихся на сцене, с помощью специальной карточки. На пол сцены приклеиваются 2 разноцветных (синий и красный) стикера, а также каждый танцор освещается синим либо красным светом.

Карточка в руках у зрителей двухсторонняя: одна ее сторона синего, другая – красного цвета. Именно таким способом зритель выбирает понравившегося танцора. Другая особенность конкурса в том, что танцоры исполняют свои номера не под обычную танцевальную музыку, а под современные, всеми любимые хиты. Самое главное, что музыка изначально выбирается диджеем, и участник не знает, под какой трек ему придется танцевать.

«Поэтому 25 августа в 18:00, в парке Центра Гейдара Алиева именно зрители выберут танцора, который представит нашу страну на финале конкурса «Red Bull Dance Your Style» в Париже», — подчеркивают организаторы конкурса.

В мероприятии примут участие особые гости, а вход будет свободный для всех желающих.