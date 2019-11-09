Танцуют все: танго в бакинском метро как «препати» предстоящего фестиваля

Необычное шоу состоялось в бакинском метро: на одной из центральных станций – «Ичеришехер» молодые пары танцевали танго, завораживая прохожих чувственностью и страстью покорившего весь мир аргентинского танца.

Мероприятие имело цель привлечь внимание бакинцев и гостей столицы к Международному фестивалю танго, организованному посольством Аргентины в Азербайджане при содействии United Cultures, The Landmark, Бакинского метрополитена и Киноцентра «Низами».

Как сообщает #, в этом году фестиваль пройдет в Баку уже в третий раз, с 29 ноября по 1 декабря.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил, что таким образом организаторы фестиваля решили преподнести сюрприз всем пассажирам.

Посол Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунелла не только поприветствовал участников, но и станцевал танго, вызвав аплодисменты всех присутствующих.

Принять участие в танцевальном марафоне имели возможность все желающие.

Юрист Ленай Сеидзаде рассказала корреспонденту «Зеркало», что является постоянной участницей Международного фестиваля танго, и с радостью откликнулась на возможность принять участие в так называемом фестивальном «препати»:

«Уже около 7 лет моя жизнь связана с танго. Это до бесконечности философский танец, глубоко взаимосвязанный с нашей жизнью. Меня радует то, что с каждым годом фестиваль набирает обороты, и в этом году ожидается еще больше участников и насыщенная программа, в том числе многочисленные мастер- классы. А сегодня мы просто показали людям, насколько это красивый и чувственный танец».

В фестивале примут участие известные танцоры, среди которых чемпионы мира и Европы 2019 Августина Пьяджо и Максим Герасимо (Аргентина — Россия), Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Грузия) и др. Впервые приедут на фестиваль в Баку и музыканты Виктор Гюго Вилена — виртуоз бандонеона, признанный одним из лучших бандонеонистов своего поколения, Лаутаро Тиссера — один из самых выдающихся виртуозных гитаристов в современном аргентинском танго.

Аргентинское танго входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В отличии от многих других танцев, важнейшим элементом аргентинского танго является импровизация и игра. Партнеры создают свой мир и танцуют вместе исключительно для своего удовольствия.

«Для меня Фестиваль танго – одно из самых долгожданный событий», — говорит в интервью «Зеркало» еще одна участница от Азербайджана Альфия Султанова.

Ее неподражаемый танец в паре с руководителем танцевальной студии IN Tango Baku Ильхамом Османовым был в центре внимания публики на станции метро «Ичеришехер».

«С каждым годом фестиваль приобретает новые краски. К сожалению, у нас в городе не так много мужчин, которые приходят в студию, чтобы научиться танцевать танго. В основном приходят женщины, потому что они по природе более открыты и расположены к тому, чтобы танцевать. Для меня танго – это некая отдушина, успокоение и вдохновение. Я очень рада, что являюсь частью, пусть и немногочисленного, но все же танго-сообщества Азербайджана», — заключила А.Султанова.