Танцуй за «Кубок Карабаха»

В культурном центре Бардинского района 27 октября Союз Молодежи Азербайджана и Ассоциация Танца проведут региональный молодежный художественный конкурс «Международный Кубок по Карабаху».

Организационную поддержку турниру оказывают Администрация Президента Азербайджанской Республики, Министерство Культуры и Jam Group.

Как сообщили Зеркало организаторы,  соревнования пройдут по различным возрастным категориям.

Конкурс будет проходить в следующих категориях: соло, дуэт, малая группа (8 участников), ансамбль (8-24 участника), большой ансамбль (25-50 участников).
«Нам нужно развивать наше искусство в регионах и поощрять каждого молодого человека, который обладает талантом, помогать им реализовывать свои мечты, стимулировать их развитие. Молодежь — это наше будущее и наша цель дать ей возможность продемонстрировать свое мастерство, соревнуясь друг с другом на фестивале и соревнованиях в городах и регионах нашей страны», — заявил президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

| 2019-10-21T16:43:49+00:00 21 октября 2019, 20:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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