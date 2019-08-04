Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны

По меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в Азию и Средиземноморье несмотря на санкции США, сообщает The New York Times.

Газета изучила передвижение более 70 принадлежащих Ирану танкеров через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также при помощи спутниковых снимков компании Planet Labs.

После 2 мая, когда санкции против Тегерана вступили в силу, нефть поставляли только 12 из них. Половина из этих судов занималась поставками в Китай, другие направлялись в Средиземное море через Суэцкий канал и могли доставлять нефть в Сирию и Турцию.