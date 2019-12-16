Танкер «Кельбаджар» будет сдан в эксплуатацию в следующем году

Танкер «Кельбаджар», строящийся на Бакинском судостроительном заводе, будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Об этом заявил глава пресс-службы заказчика танкера — ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) Мехман Мехтиев.

«Танкер будет эксплуатироваться на Каспии и плавать в международных водах посредством Волго-Донского канала. В настоящее время у нас 14 судов, плавающих под азербайджанским флагом в международных водах. Из них двенадцать сухогрузов и два танкера», — добавил представитель ASCO.

| 2019-12-16T13:16:14+00:00 16 декабря 2019, 14:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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