Танго в одиночку

Танго танцуют вдвоем. Эту прописную истину никак не могут уяснить те, кто специализируется на беге по граблям. Они, с достойным лучшего применения упорством, продолжают игру в толерантность и миролюбие, что ошибочно в условиях отсутствия ответной реакции со стороны тех, кто по всем законам жанра должен был бы действовать также. Озвучиваю эти прописные истины по той простой причине, что в ряде отечественных СМИ началась новая пиар-акция организации «Платформа мира между Азербайджаном и Арменией».

Это тот самый проект, который сотрясали уже громкие скандалы. Связано это было с совершенной неадекватностью, ненадежностью и алчностью лиц, задействованных в данном проекте. И дело не только в печально известном Ваане Мартиросяне, который вначале сбежал из Армении в Азербайджан, потом был переправлен в Украину, находясь на территории которой он решил сделать очередной кульбит, на сей раз пытаясь убедить всех в том, что его переход в нашу страну был вроде «бондианы»…

Мартиросян в итоге начал критиковать Азербайджан. А ведь, на его содержание отпускались немалые средства. Он тупо хотел больше денег. В этих рамках и имела место развернутая им «торговля» «армянскими миротворцами». Делалось это пошло и цинично — в «армянские миротворцы» зачислялся какой-нибудь украинец, обликом своим похожий, по мнению Ваана, на его соплеменников. За каждого привлеченного Мартиросяну перечислялись деньги, несколько сотен долларов. В итоге, ожидаемо случались скандалы — в век интернета и социальных сетей выявить реальные имя, фамилию и национальность любого человека не является сложной задачей.

Имели ли финансовую выгоду те лица в Баку, что перечисляли Ваану средства за каждого «арменизированного украинца», не начисляли ли они себе чего — тема отдельного, широкого разговора. Так или иначе, мы имели дело с доказательством скандальности одного из главных фигурантов проекта «Платформа мира между Азербайджаном и Арменией». А ведь, скандалил еще и Ваге Аветян и не только он. Говорю все это для понимания того, что данный проект уже оказался окутан облаком неприятных, скандальных воспоминаний..

Тем не менее, он продолжается. И вот, в отечественных СМИ описывается третий приезд в Азербайджан уроженца Баку Эрика Хачатурова. В первый раз ему удалось побывать на родине благодаря организации «Платформа мира между Азербайджаном и Арменией» в 2017 году. Во второй раз, следуя за желанием вновь побродить по знакомым улочкам родного города, он приехал в прошлом году. И теперь он снова в Баку. В этот раз Эрик приехал в Баку не один, а вместе с сыном, которому очень хотел показать родину.

«Этого события я ждал очень долго и теперь доволен, что мне удалось показать сыну родной Баку», — признался Эрик в видеоинтервью информационному агентству Turan. В Баку Эрик Хачатуров вместе с сыном посетил и Аллею шехидов. «Если бы была возможность, я бы с удовольствием сюда вернулся и доживал остаток своих дней на родной земле», — признался он. Хочется верить в искренность его слов и в то, что в будущем Эрик не пойдет по стопам Ваана Мартиросяна.

При этом, мне не совсем понятна цель всего этого мероприятия. Очевидно, что азербайджанская сторона хочет показать свою готовность принимать армян, что мы воюем не с рядовыми армянами, а с политическим руководством РА. Рассуждая шире, это есть демонстрация азербайджанского мультикультурализма. Но тут нужно учитывать, что азербайджанский мультикультурализм является признанным уже во всем мире брендом нашего государства. Тысячи и тысячи граждан самых разных стран мира, в том числе и высокопоставленные политики, дипломаты, а также деятели культуры и искусства многократно указывали на давние и крепкие традиции азербайджанского мультикультурализма. И эта их позиция никак не связана с теми инициативами, что реализуются в рамках проекта «Платформа мира между Азербайджаном и Арменией».

Важно понять и признать и иное. Даже приезд сотен и тысяч бывших бакинских армян в нашу столицу никак не повлияет на позицию официального Еревана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы уже видим, что новое руководство РА делает провокационные заявления, называя оккупированные территории Азербайджана неотъемлемой частью Армении. Мы уже слышали угрозы от главы МО РА Давида Тонояна касательно захвата новых азербайджанских земель. А ведь все это было сказано уже после того, как Эрик Хачатуров дважды посещал Баку и рассказывал об эмоциях по этому поводу, а также после того, как был запущен проект «Платформа мира между Азербайджаном и Арменией».

Более того, мы все помним ту истерию, что была поднята армянской стороной, на уровне МИД РА и при помощи мирового армянства и ряда западных СМИ по поводу отказа футболиста лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна приезжать в Баку, на финал Лиги Европы. Это говорит о том, что неизменны стремления армянской стороны спекулировать на теме посещения армянами Азербайджана. Причем, это происходит в то самое время, когда сами армяне ставят в вину певцу Чумакову, мама которого является этнической армянкой, участие в бакинской «Жаре»! Вот вам и ответ на азербайджанскую толерантность.

И последнее. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении в результате развязанного армянскими националистами нагорно-карабахского конфликта. Среди тех, кто покинул РА, не может посетить родные дома есть немало известных наших политиков, деятелей искусств и просто бывших жителей Еревана. Среди них есть и те, кто когда-то был очень популярен в Армении. Тот же певец Мубариз Тагиев, кстати прекрасно говорящий на армянском, блистал в свое время в Ереване.

Но делает ли правительство Армении шаги к тому, чтобы все азербайджанцы, которые родились и жили ранее в Ереване, смогли посетить этот город, пройтись по родным улочкам? Не делает. И не собирается делать. Тогда, какой нам смысл участвовать в проекте, который никак не приближает мир между азербайджанцами и армянами?! Он, и это очевидно, наступит только после того, как будут, войной или миром, возвращены все оккупированные Арменией территории Азербайджана и в родные очаги вернуться азербайджанцы. Только после этого можно запускать проекты типа «Платформы мира между Азербайджаном и Арменией», организовывая параллельно приезды в РА азербайджанцев и армян в нашу страну. Сейчас же, этот проект лишен смысла. Разве что за Эрика Хачатурова можно порадоваться, не более того.