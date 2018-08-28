Танец в исполнении Терезы Мэй развеселил пользователей Сети

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила присоединиться к танцу учеников средней школы в Кейп Тауне, чем озадачила пользователей Сети. Видео неловких танцевальных движений опубликовали в аккаунте правительства ЮАР в Twitter.

Мэй приехала в страну с официальным визитом. В Кейптауне она посетила одну из школ, где ученики выступили с песнями и танцами.

​Британских пользователей смутили странные па главы правительства.

«Тереза Мэй — это я на свадьбах, когда меня все-таки вытаскивают на танцпол, хотя я весь вечер старался этого избежать», — пошутил пользователь по имени Алан Макгиннес.

РИА Новости