Танец в исполнении Терезы Мэй развеселил пользователей Сети

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила присоединиться к танцу учеников средней школы в Кейп Тауне, чем озадачила пользователей Сети. Видео неловких танцевальных движений опубликовали в аккаунте правительства ЮАР в Twitter.

Мэй приехала в страну с официальным визитом. В Кейптауне она посетила одну из школ, где ученики выступили с песнями и танцами.

​Британских пользователей смутили странные па главы правительства.

«Тереза Мэй — это я на свадьбах, когда меня все-таки вытаскивают на танцпол, хотя я весь вечер старался этого избежать», —  пошутил пользователь по имени Алан Макгиннес.
РИА Новости
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| 2018-08-28T16:48:00+00:00 28 августа 2018, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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