TANAP удостоен награды в сфере соцответственности

Консорциум по строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP) удостоен американской награды Communitas Awards («Общественное признание») в категории «Общественные работы и корпоративная социальная ответственность», сообщает агентство Анадолу.

Консорциум TANAP в рамках различных программ за 20 лет реализовал около одной тысячи проектов в 67 районах и 600 деревнях, говорится в сообщении консорциума.

К реализации Социальной и экологической инвестиционной программы (SEİP) TANAP приступил в 2015 году.

Консорциум удостоен награды Communitas Awards за программу SEİP, которая является одной из крупных в частном секторе Турции.

В сфере социальной ответственности консорциум TANAP вошел в число 15 успешных компаний, 11 из которых — американские.