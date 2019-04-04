TANAP удостоен награды в сфере соцответственности

Консорциум по строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP) удостоен американской награды Communitas Awards («Общественное признание») в категории «Общественные работы и корпоративная социальная ответственность», сообщает агентство Анадолу.

Консорциум TANAP в рамках различных программ за 20 лет реализовал около одной тысячи проектов в 67 районах и 600 деревнях, говорится в сообщении консорциума.

К реализации Социальной и экологической инвестиционной программы (SEİP) TANAP приступил в 2015 году.

Консорциум удостоен награды Communitas Awards за программу SEİP, которая является одной из крупных в частном секторе Турции.

В сфере социальной ответственности консорциум TANAP вошел в число 15 успешных компаний, 11 из которых — американские.

| 2019-04-04T16:18:52+00:00 4 апреля 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss