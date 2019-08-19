Таможня анонсирует рекордно высокие отчисления в государственный бюджет

Таможня анонсирует небывало высокий рост отчислений в государственную казну. Только за семь месяцев этого года поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) достигли 2 млрд. 478,5 млн. манат, что на 27,6% больше, чем за сопоставимый период минувшего года, говорится в отчете ведомства.

Рекордного показателя за всю историю своей деятельности таможня достигла в июле, перечислив в государственный бюджет 413,4 млн. манат. Касаясь причин беспрецедентно высоких бюджетных отчислений по линии ГТК, доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал #, что резкое увеличение фискальных сборов обычно обусловлено следующими факторами — повышением прозрачности в деятельности данных фискальных институтов, либо же резким экономическим ростом, связанным с наращиванием инвестиций, деловой активностью и ужесточением фискальной политики.

«Однако в отчетный период какого-то существенного ужесточения фискальной политики не было, что же касается экономического роста, его показатели не сопоставимы с уровнем роста таможенных сборов, — отметил профессор. — Поэтому здесь, на мой взгляд, речь идет о повышении прозрачности в деятельности фискальных органов, что, конечно же, радует. Вместе с тем повышение уровня фискальных сборов в условиях достигнутой прозрачности, безусловно, должно быть вызвано не ужесточением фискальной политики, а увеличением экономического роста».

Поступления по линии ГТК выросли по двум причинам, сказал на запрос «Зеркало» Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли:«Во-первых, наблюдается резкое увеличение импорта. За семь месяцев текущего года по сравнению с отчетным временем минувшего года импорт в страну увеличился почти на 40%, — пояснил экономист. – При этом известно, что львиная доля таможенных сборов приходится на импорт. Это один из важных факторов, которым можно объяснить небывалый рост сборов по линии ГТК. Вторая причина — можно сказать, улучшения в работе таможни. Относительно по белому начал работать Государственный таможенный комитет по сравнению с прошлыми годами, увеличился «белый» проход продуктов и услуг через таможню и, естественно, объем поступлений вырос. Кстати, это обоюдный процесс, поскольку прозрачность в работе ГТК поспособствовала увеличению статистики импорта, регистрация товарооборота улучшилась и соответственно повысился сбор пошлин по линии Госкомтаможни».

«Соответственно эти два основных момента привели к тому, что сборы таможни выросли почти на 30% по сравнению с прошлым годом»,- считает Джафарли.

Между тем в текущем году по линии ГТК прогнозируется сбор в государственный бюджет 3,7 млрд. манат, что на 7,8% больше исполненного показателя минувшего года.