Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США

Талибы на встрече в Москве заявили о готовности продолжить диалог с США, но даты новой встречи нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Переговоры прошли в пятницу, 13 сентября, в Москве.

«Они подтвердили готовность к таким переговорам с американцами», — сказал Кабулов.

«Это им неведомо, как и мне», — добавил он, отвечая на вопрос, есть ли уже договоренность о новой встрече.

По словам Кабулова, в ходе консультаций не обсуждался вопрос дальнейшего снятия санкций с движения «Талибан».

«Нет, мы этот вопрос не обсуждали», — сказал высокопоставленный дипломат.