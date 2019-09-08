Талибы заявили, что отмена переговоров с США приведет к еще большим жертвам

Отмена двусторонних переговоров между представителями США и движения «Талибан» приведет к новым жертвам среди американских военнослужащих, находящихся на территории Афганистана. Как передает ТАСС, об этом, как сообщило агентство Pajhwok, говорится в распространенном в воскресенье заявлении талибов.

«Талибан» продолжит боевые действия в Афганистане», — цитирует агентство слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида. Как он отметил, «американцы больше всех пострадают от отмены переговоров». Муджахид выступил с предупреждением, что этот шаг «приведет к новым жертвам среди американских военных и материальным потерям на объектах США в Афганистане.

По утверждению талибов, согласно уже достигнутому соглашению с администрацией Вашингтона, представители движения «были готовы начать межафганские переговоры [с официальным правительством в Кабуле] 23 сентября».

Заявление «Талибан» последовало спустя менее суток после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об отмене запланированных на 8 сентября встреч с лидерами радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана. Трамп также заявил об отказе от участия в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек.