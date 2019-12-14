Талибы убили 9 афганских солдат

Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни. Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Афганистана.

«Вчера девять солдат афганской национальной армии были убиты террористами «Талибана» в провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и поделимся информацией позже», — написало минобороны в Twitter.

По данным телеканала 1TV, в результате атаки погибли 25 солдат. Радикальное движение «Талибан» заявило об ответственности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство». Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

| 2019-12-14T13:55:19+00:00 14 декабря 2019, 15:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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