Талибы похитили девять сотрудников афганского Избиркома

Сторонники радикального движения «Талибан» похитили несколько сотрудников Независимой избирательной комиссии (выполняет роль Центризбиркома) Афганистана, работавших во время голосования на президентских выборах в провинции Парван, расположенной в центральной части страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok, передает Trend со ссылкой на TACC.

Отмечается, что талибы «похитили в провинции Парван девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 человек, находившихся в статусе наблюдателей на выборах».

Официальных заявлений по этому поводу со стороны центральных или провинциальных властей не поступало.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. По имеющейся информации, в день голосования боевики совершили более 100 вылазок, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения. Движение «Талибан», по данным Pajhwok, взяло на себя ответственность за более 60 атак.