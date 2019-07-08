Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны

Боевики радикального движения «Талибан» освободили 40 сотрудников служб безопасности в провинции Джаузджан на севере страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя армии.
По словам представителя армии Абдула Хади Джамала, талибы освободили 40 человек, большинство из которых полицейские, днем в воскресенье. Освобожденные уже прибыли в столицу провинции Шиберган.
По данным агентства, солдаты были захвачены в плен на прошлой неделе в результате нападения на район Куш Тапа в этой провинции. Ранее сообщалось, что талибы также освободили 42 солдата Афганской национальной армии в прошлый четверг.
Отмечается, что освобождение пленных состоялось на фоне очередного раунда межафганских переговоров, проходящих в Дохе.
| 2019-07-08T11:48:24+00:00 8 июля 2019, 12:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss