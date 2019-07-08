Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны

По словам представителя армии Абдула Хади Джамала, талибы освободили 40 человек, большинство из которых полицейские, днем в воскресенье. Освобожденные уже прибыли в столицу провинции Шиберган.

По данным агентства, солдаты были захвачены в плен на прошлой неделе в результате нападения на район Куш Тапа в этой провинции. Ранее сообщалось, что талибы также освободили 42 солдата Афганской национальной армии в прошлый четверг.

Отмечается, что освобождение пленных состоялось на фоне очередного раунда межафганских переговоров, проходящих в Дохе.