Талибы надеются достичь договора с США на предстоящих переговорах в Дохе

Афганское движение «Талибан» надеется на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце этой недели. Об этом, как сообщил в четверг телеканал TOLOnews, заявил официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин.

По его словам, «Талибан» надеется, что соглашение с США о прекращении войны в Афганистане будет достигнуто, когда две стороны встретятся позже на этой неделе в Дохе. Шахин назвал предстоящие встречи в катарской столице «решающим раундом мирных переговоров» между талибами и представителями Вашингтона.

В среду спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что возобновит в скором времени переговоры с движением «Талибан».