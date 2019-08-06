Талибы и США договорились по выводу войск из Афганистана

Движение «Талибан» и США пришли к договоренности по вопросу вывода американских войск из Афганистана, сообщил анонимный источник в «Талибан», сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, на проходящих в Катаре переговорах урегулированы все разногласия по вопросу вывода американских войск из Афганистана.

Кроме того, талибы согласились разорвать все связи с радикальными группировками.

Делегации США и движения «Талибан» продолжат сегодня мирные переговоры в Дохе.

В начале августа The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп согласился вывести тысячи солдат из Афганистана, если талибы пойдут на прекращение огня и прервут связи с «Аль-Каидой».