«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни, в результате которого восемь человек погибли, 17 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в афганской провинции Газни увеличилось до восьми, 17 человек получили ранения. Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщалось, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.(РИА Новости)
| 2019-05-22T17:05:40+00:00 22 мая 2019, 19:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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