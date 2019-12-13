«Талибан» и США прервали переговоры в Дохе на несколько дней

Делегации США и радикального движения «Талибан» прервали на несколько дней переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, проходящие в столице Катара. Об этом сообщил в четверг телеканал TOLO News со ссылкой на представителя движения Сохаила Шахина.

«Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавлял (спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану — прим. ТАСС) Залмай Халилзад. Атмосфера диалога была спокойной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после небольшого перерыва и консультаций», — цитирует телеканал Шахина.

Госдепартамент США 4 декабря информировал, что Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.(ТАСС)