«Талибан» и США прервали переговоры в Дохе на несколько дней

Делегации США и радикального движения «Талибан» прервали на несколько дней переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, проходящие в столице Катара. Об этом сообщил в четверг телеканал TOLO News со ссылкой на представителя движения Сохаила Шахина.

«Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавлял (спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану — прим. ТАСС) Залмай Халилзад. Атмосфера диалога была спокойной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после небольшого перерыва и консультаций», — цитирует телеканал Шахина.

Госдепартамент США 4 декабря информировал, что Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.(ТАСС)

| 2019-12-12T23:23:23+00:00 13 декабря 2019, 04:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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