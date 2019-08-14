Тактический альянс для натиска на Израиль

Обстановка в регионе Персидского залива медленно, но неуклонно продолжает обостряться. Так называемая танкерная война — это прямой путь к началу масштабных военных действий. На днях в Тегеране выступили с очередной порцией угроз в связи с возможным участием израильских военных кораблей в охране судоходства на Ближнем Востоке.

Как передает ливанский телеканал Al-Mayadeen, близкий к проиранской группировке «Хезболла», командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Али-Реза Тангсири пригрозил не только войной на море, но и захватом любых иностранных судов, даже тех, которые будут под защитой ВМС западных стран. «Любое незаконное присутствие сионистов (израильтян — авт.) в водах Персидского залива может привести к войне».

Здесь мы имеем пример не только пропагандистского ответа на возможное формирование международной коалиции по защите свободы судоходства не только в Персидском заливе, но и в Красном и Средиземных морях. Иран давно хочет направить свои ВМС в Сирию, но сталкивается с противодействием России и Турции.

Крупная корабельная группировка в столь чувствительном регионе несет очевидную военную опасность для Ирана, так как противостоять ей ему достаточно сложно. Налицо тактический и стратегический проигрыш, так как резко сокращается подлетное время для ракет и авиации при возможном нанесении ударов по иранским объектам.

С учетом ухудшающейся внутренней экономической и финансовой ситуации из-за воздействия санкций и существенного уменьшения экспорта нефти в Тегеране лихорадочно ищут возможности асимметричного ответа. В этом смысле Израиль представляется наиболее удобным противником.

Как сообщает израильская пресса группировки ХАМАС и «Хезболла» достигли договоренности о координации своих действий. Смысл очень простой. Открыть два фронта против Тель-Авива и Иерусалима на севере со стороны Сирии и на юге из сектора Газа.

Предполагается, что в случае военного обострения на одном из фронтов против Израиля одновременно боевые действия начнутся и на другом. Выйти непосредственно на границы Израиля было давней целью иранского военного руководства.

Выступая в городе Шахрияр, который находится неподалеку от Тегерана, заместитель начальника штаба иранской армии бригадный генерал Мехди Раббани заявил, что «На сегодняшний день «Хезболла» и ХАМАС обрели огромную власть и больше не нуждаются в помощи: все находится в пределах досягаемости». Надо полагать, иранской. По его словам, военный потенциал Ирана растет день ото дня, и никто не сможет выиграть у него наземную войну.

Тегеран существенно увеличил финансовую поддержку группировки ХАМАС. Как сообщал израильский портал Ynet, в прошлом году иранская поддержка составляла $6 млн. в месяц. В текущем она увеличена до $30 млн.

За такие деньги от ХАМАС теперь требуют не только разведывательной информации об израильских ракетных комплексах и их дислокации, а и активных действий, чтобы заставить израильскую армию (ЦАХАЛ) развернуть их на юг и ослабить свои ПВО на севере против Сирии и оперирующей там группировки «Хезболла».

В Тель-Авиве обратили внимание на визит в Тегеран в июле текущего года делегации политического бюро ХАМАС во главе с Салехом аль-Арури. Были проведены встречи с верховным лидером Али Хаменеи и с командующим подразделением «Кудс» в КСИР Касемом Сулеймани. Иранское агентство Fars цитирует слова аль-Арури, что «Мы находимся на том же пути, что и Исламская Республика — на пути борьбы с сионистским образованием (Израилем — авт.)».

Характерно, что в Газе от слов перешли к делу. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, в южной части границы с анклавом, в районе КПП «Кисуфим» группа боевиков пыталась проникнуть на территорию Израиля. В скоротечном бою четверо нападавших были убиты.

Портал Ynet со ссылкой на арабские источники в секторе Газа пишет, что трое из диверсионной группы являлись в прошлом боевиками военизированного крыла ХАМАС. Около трех месяцев назад они покинули организацию и присоединились к одной из радикальных салафитских группировок, не подконтрольных ни ХАМАС, ни второй по численности и влиянию в анклаве террористической организации «Исламский джихад».

Это говорит о том, что Тегеран хочет контролировать все, даже мелкие группировки в Газе. Не в последнюю очередь, потому что не уверен в прочности достигнутой договоренности между ХАМАС и «Хезболлой».

По сообщению телеканала Sky news, ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательной позиции военного крыла ХАМАС вблизи города Дир-Балах, в центральной части границы с анклавом.

Тактический альянс ХАМАС и «Хезболлы» носит временный характер и не поддерживается большинством арабских стран. В первую очередь, Египтом. В Каире категорически требуют от боевиков Газы придерживаться перемирия с Израилем. В противном случае, что бывало уже не один раз, закрывают границу и обрекают сектор на настоящую блокаду. Со своей стороны, Израиль легко может перекрыть каналы поступления финансовой помощи ХАМАС, например, от Катара.

Любые обстрелы израильской территории как из Газы, так и с юга Сирии будут жестко пресекаться ЦАХАЛ. При этом боевикам «Хезболлы» не следует рассчитывать на прикрытие российскими комплексами С-300.

Американское издание The National Interest считает, что Россия не намерена защищать Сирию и Иран от атак Израиля. Без российских специалистов из-за низкого уровня подготовки сирийцы не могут самостоятельно обслуживать и управлять комплексами С-300.

Судя по всему, Израиль не слишком озабочен иранскими угрозами. Участие израильских кораблей в международной группировке по защите свободы судоходства определится договоренностью с Вашингтоном. Если там сочтут необходимым наличие ВМС Израиля в таких силах, то никого иранские угрозы не остановят.

Вопрос в другом. Как далеко иранское руководство готово пойти на нагнетании напряженности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Ведь определенная географическая удаленность сирийского побережья его также вынуждает растягивать свои силы.

Есть еще один фактор иранской воинственности. По мере ухудшения внутренней ситуации возникает большой соблазн втянуться во внешнеполитическую авантюру для сплочения общества перед лицом внешнего врага.

Во время войны с Ираком в 1980-х гг. такая игра оказалась выигрышной. Однако на этот раз Тегерану рассчитывать не на кого. Так что пространство для маневра сильно сократилось, а вероятность сделать le pas fatal — роковой шаг увеличилась.