Такой хоккей нам не нужен!

Нет, уважаемый читатель, речь не о хоккее. Просто, вспоминая наш Милли меджлис на ум как-то невольно пришло, уже превратившееся в крылатую фразу, высказывание, сказанное в далеком 1972-м году в сердцах, известнейшим спортивным комментатором советских времен покойным Николаем Озеровым. В нашем случае, стоит только заменить слово «хоккей» на «Милли меджлис». Итак, обо всем по-порядку.

Информация о проведении внеочередных парламентских выборов в Азербайджане безосновательна. Об этом на днях сказал вице-премьер Али Ахмедов. «Нет причин для внеочередных выборов. Согласно конституции, выборы проходят каждые пять лет в ноябре. Очередные выборы в парламент пройдут в ноябре 2020 года», — сказал Ахмедов журналистам. Не утверждая того, что в Азербайджане все же состоятся внеочередные парламентские выборы, выскажу точку зрения, которая диаметрально отличается от той, которую озвучил Али Ахмедов. В конце концов, мы оба имеем право на публичное озвучивание своей позиции по любым вопросам.

Итак, я не считаю, что нет оснований для внеочередных парламентских выборов. Скажу больше — я уверен, что есть все основания для скорейшего перезапуска Милли меджлиса, для максимального обновления его состава. Потому, что слишком много там присутствует лиц, о которых можно говорить «народный избранник» только в иронично-саркастической форме. В действующем составе ММ есть те, кто за четыре года, минувшие с их попадания в парламент, не запомнились ни одним ярким выступлением, выдвинутой законодательной инициативой или участием в полемике.

Складывается впечатление, что эти господа приняли за аксиому известное высказывание бывшего председателя Государственной Думы РФ Бориса Грызлова о том, что парламент — не место для дискуссий. При этом, список «достижений» многих депутатов ММ нынешнего созыва не заканчивается на их стоическом молчании. Есть в ММ и те, кто кочует из одного созыва ММ в другой, умудряясь оставаться незаметными даже для прессы. А ведь, казалось бы, именно «четвертая власть» должна быть одним из главных друзей политиков любого уровня, в том числе и депутатов.

Увы, в реальности этого нет. Считанное число отечественных парламентариев являются активными пользователями социальных сетей, ведя ежедневный, по разным поводам диалог с избирателями и просто гражданами страны. И тут мне есть, с чем сравнивать. В Украине подавляющее большинство депутатов Верховной Рады имеют невероятно активную и многочисленную армию читателей и подписчиков в социальных сетях. Наши же депутаты, в подавляющем большинстве, ограничивают свое присутствие в соцсетях лишь вывешиванием поздравлений и пожеланий на своей странице.

Кроме того, очень часты случаи, когда депутатов ММ за годы их работы в парламенте, толком не видят их же избиратели. О том, чтобы выполнить все обещания, которые эти господа давали в период предвыборной гонки, зачастую только с плакатов, и речи уже не идет. По большому счету, в ММ лишь небольшая горстка парламентариев активно работает с электоратом, в соцсетях и со СМИ. К таковым относился Захид Орудж, в феврале текущего года назначенный председателем правления Центра социальных исследований Азербайджана. К числу столь же активных депутатов относятся Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа, Адыль Алиев и еще несколько парламентариев. И пассивность основной массы депутатов ММ, очевидное, на мой взгляд, основание для переформатирования ММ путем внеочередных парламентских выборов.

Плюс, нужно помнить о том, что в нынешнем составе ММ есть те, кто уже снискал себе сомнительную «славу» распространителя лживой или непроверенной, а также вредящей отношениям Азербайджана с теми или иными странами, информации. Ярким представителем этой категории депутатов ММ является Араз Ализаде, совравший про турецкое гражданство депортированного из РФ журналиста Фуада Аббасова, а также посетовавшего на то, что «никто не говорит о фашизме в Украине». Убежден, что от отсутствия в новом созыве ММ такого рода людей, наш парламент только выиграет.

Наконец, в нынешнем составе ММ есть те, кто попал туда в качестве креатуры тех или иных отечественных министров-олигархов. К примеру, до сих пор значок депутата отечественного парламента носит Эльтон Мамедов — родной брат бывшего министра транспорта Зии Мамедова. У братьев Мамедовых, замечу вкратце, как и у их партнеров в этой стране, имеются проблемы в Украине, о глубине которых мы расскажем отдельно. Но тот факт, что в ММ сидят ставленники столь одиозных персон — еще одно основание для переформатирования ММ через внеочередные выборы. Список этих оснований, конечно же, можно продолжить. Но, пожалуй, хватит и сказанного. Что из всего этого получится — покажет время. Оно и рассудит нас с Али Ахмедовым.