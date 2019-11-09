Такого нет нигде в мире: Музей ковра в Баку продолжает радовать своими инновациями

В Азербайджанском национальном музее ковра представлен проект «Музей без границ», реализованный совместно с Министерством культуры в целях обеспечения равных прав людей с нарушениями зрения в социально-культурной среде, оказания им психологической и моральной поддержки. Мероприятие приурочено к Международному дню слепых, который отмечается во всем мире 13 ноября.

В рамках проекта на втором этаже музея открыта выставка ковровых изделий малых размеров в ворсовой и безворсовой технике. Таким образом, люди с нарушениями зрения смогут ощутить посредством тактильного контакта особенности создания каждого типа ковра, сотканного ткачихами отдела традиционных технологий музея.

Выставка привлечет внимание и обычных посетителей, которые впервые в истории музея смогут не только внешне оценить ковер, но и потрогать его.

«Данное новшество будет интересно и всем тем, кому интересно искусство ковра. Ткачихи отдела сохранения старинных технологий, комбинируя несколько техник ковроткачества соткали небольшого размера коврики с рельефными орнаментами. Подобный интерактив, направленный на тактильное восприятие, просто необходим для более детального понимания специфики нашей коллекции. Он интересен посетителям разных возрастов, но главное, что представленные в экспозиции ковровые изделия позволят людям со слабым зрением и незрячим «увидеть» наши ковры, ощутить разнообразие техник, на ощупь почувствовать рисунок орнаментов», — говорит в интервью # директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан Ширин Меликова.

Таким образом, Музей ковра продолжает свою успешно начатую в этом году политику инклюзивности, создавая музей, в котором ни для кого нет преград.

«Азербайджанский национальный музей ковра стал первым инклюзивным музеем в Азербайджане. Это музей без границ», — с гордостью констатирует Ш.Меликова.

«Мы считаем, что сегодня обязанность каждого музея – создание подобного пространства, где людям по-настоящему комфортно, где они могут узнать как можно больше о том, что представляется ценным для конкретного собрания. Инновации такого рода, направленные на помощь людям с ограниченными физическими возможностями, в наши дни не редкость во многих крупных музеях мира», — подчеркивает Ширин Меликова.

В здании Музея ковра созданы все необходимые условия для передвижения инвалидных колясок в рамках экспозиции. А с начала 2019 года с экспонатами, представленными на первом этаже, можно ознакомиться тактильным способом, а также с помощью аудиозаписей на азербайджанском и русском языках и надписей, продублированных шрифтом Брайля. Кроме того, сотрудники отдела традиционных технологий и детского отдела музея проводят мастер-классы для людей, нуждающихся в особой заботе.

Начиная с этой недели, для людей с ограниченными возможностями начинает работать и экспозиция на втором этаже музея.

Рассказывая о ковровых изделиях, вошедших в экспозицию на втором этаже, Ширин Меликова напомнила, что в действующий в музее отдел сохранения традиционных технологий долгие годы занимается восстановлением утерянных техник безворсового ткачества.

«Благодаря новой экспозиции мы предоставили всем без исключения посетителям возможность дотронуться до ковра и понять, что такое ковер, какая у него структура, чем отличается одна техника ковроткачества от другой. Все 10 ковров сопровождают шрифты Брайля на азербайджанском и английском языке. Это уникальный инклюзивный проект не только для нашей страны», — подчеркивает Ширин Меликова.

Она также рассказала # о том, что инклюзивная программа музея будет развиваться и дальше:

«Помимо этого, мы готовим предложение и будем рассылать его по всем музеям мира, чтобы данную нашу практику перенимали в других странах, чтобы и другие текстильные коллекции стали также доступными для людей с ограниченными физическими возможностями», — заявила директор музея.

В настоящее время в Музее ковра проводит свой тренинг глава отдела реставрации Эрмитажа, который пришел в большой восторг от концепции «Музей без границ» и уже изъявил желание о создании аналогичного проекта в своем музее.