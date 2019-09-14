Так кто же управляет СМИ?

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации Советов печати, прошедшем в Баку, заявил, что Азербайджан — одна из немногочисленных стран региона и мира, которая еще в 1998 году упразднила министерство печати и информации, и однозначно отказалась от государственного регулирования СМИ.

Он отметил, что в результате большого значения, придаваемого в Азербайджане на государственном уровне свободе слова и выражения, никаких ограничений в вещании передач транснациональных медиа-структур на территории страны нет, граждане свободно пользуются такими социальными сетями, как Facebook, Twitter, Youtube, Instaqram.

«Функционирующие сегодня в Азербайджане СМИ свободно и независимо исследуют события, происходящие в обществе, политику, проводимую государством, а также процессы, протекающие в мире, отражают на своих страницах мнения граждан, доводя их до внимания властей. СМИ могут свободно собирать любую информацию, критиковать или поддерживать политику, проводимую властями».

Как говорится, блажен, кто верует. Во всяком случае, только у очень далекого от реалий страны человека, данное заявление не могло бы вызвать удивление. Чего только стоит утверждение о социальных сетях. Скажем, что означает «свободно пользуются социальными сетями», ведь контролировать Facebook, Youtube, Twitter, Instaqram невозможно, кроме как заблокировать их на территории Азербайджана.

А что говорят местные эксперты?

В комментарии # эксперт по СМИ, председатель Объединения Журналистов «Ени Несил» Ариф Алиев, сказал, что в первую очередь, нужно определить, что имелось в виду под понятием СМИ.

«Если речь идет только о газетах, то министерство печати действительно было ликвидировано в 1998 году. Но нет такой страны, которая вообще отказалась бы от регулирования всех СМИ,- сказал он. – Ведь в понятие СМИ входит также телевидение, занимающее в медиа пространстве гораздо большее место, чем печатные издания. В законе Азербайджана «О телерадиовещании» есть отдельная глава, которая так и называется: «Государственное регулирование телерадиовещания. Как в такой ситуации, можно говорить, что государство не регулирует деятельность СМИ? Там есть также пункты, строго регулирующие деятельность зарубежных средств массовой информации в стране. Кстати, они неоднократно применялись. Были даже случаи злоупотребления этими нормами. Например, закрытие в Баку офиса азербайджанского бюро «Радио Свобода». Ситуация была настолько скандальной, что сюда несколько раз приезжал президент медиакорпорации РСЕ/РС, чтобы договориться с властями Азербайджана по снятию ограничений. Славу Богу память то ни у кого не отшибло, все это помнят. Как после этого можно заявлять, что правительство отказалось от регулирования СМИ?»,- подчеркнул Алиев.

В свою очередь, директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев сказал, что у нас как раз чуть ли не единственное государство в мире, которое открыто вмешивается в такую сферу как СМИ.

«Взять хотя бы последний скандал вокруг квартир. Сам факт предоставления квартир журналистам — уже вмешательство. Это запрещено профессиональным этическим кодексом, но это делается»,- сказал он. Мехман Алиев считает, что и Совет Прессы, который была создан как независимая общественная организация, используется для контроля над СМИ.

«Государство непосредственно участвует во всех мероприятиях, которые проводит Совет Прессы. И это только то, что на виду. До сих пор не принят закон о диффамации. В Азербайджане много арестованных журналистов. У нас все СМИ в нищенском положении», — отметил Алиев.

По его словам, рекламный рынок составляет в целом каких-то жалких 6 миллионов манат в год, в этом аналогов нашей стране нет во всем мире.

«Где наши печатные СМИ? Их тоже уничтожили. Кто блокировал сайты в стране? Особенно этот процесс активно развивался в 2017 году. Журналистов вызывают в прокуратуру, МВД, с ними ведут профилактическую работу, им угрожают. Разве это не государственные структуры? Они не только вмешивается, они управляет СМИ», — подчеркнул он.