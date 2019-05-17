Тайвань серьезно пострадает от разрастания торговой войны США с КНР

Тайвань понесет значительный ущерб в результате дальнейшего разрастания торговой войны США с Китаем. Это произойдет в случае введения тарифов до 25% на новую товарную номенклатуру китайского импорта, включая компьютерную технику и электронику, сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

«Полагаю, что новая волна повышения тарифов окажет огромное воздействие на цепочки поставок компьютеров и комплектующих», — цитирует издание рыночного аналитика Бреди Ван из Тайбэя.

По мнению опрошенных газетой экспертов, введение очередных пошлин, которое может состояться уже в июле, способно снизить темпы экономического роста острова вдвое — до уровня чуть больше 1%.

Тайвань является крупным поставщиком полупроводниковых электронных компонентов и микросхем для компьютеров и гаджетов, собираемых на мощностях в материковом Китае.(ТАСС)