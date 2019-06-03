Таир Таги-заде: «Британцы убедились, что лучше один раз увидеть Баку, чем сто раз о нем услышать»

Интервью «Зеркало» с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Великобритании Таиром Таги-заде

— На минувшей неделе, 29 мая, в Баку состоялся финал Лиги Европы по футболу. К сожалению, английская пресса заняла изначально критическую позицию по отношению к тому, что именно столица Азербайджана была выбрана местом проведения данного финала. Это было ожидаемо?

— Наверное, не совсем справедливо было бы говорить о том, что мы не ожидали критики в свой адрес. О том, что ее не удастся избежать, стало понятно после того, когда выяснилось, что в финале Лиги Европы встретятся две английские команды. Причем, специфика нынешней ситуации была еще и в том, что играли две лондонские команды, два извечных соперника — «Челси» и «Арсенал». Сразу же начались нешуточные дискуссии в британской прессе. Но, признаюсь, будучи готовыми к такому развитию событий, мы все же были шокированы шквалом огульной и необоснованной критики в наш адрес. Хотя, как я указывал в интервью британским СМИ, стоит вспомнить события, происходившие вокруг реализации проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, когда на Азербайджан также обрушилась волна статей откровенно предвзятого, а порой и просто лживого характера. Тогда, напомню, сошлись интересы так называемых правозащитников, экологов и откровенно анти-азербайджанских групп и отдельных деятелей. Все они пытались представить запуск проекта Баку-Тбилиси-Джейхан едва ли не в качестве предвестника конца света. Но, как известно, БТД работает, внося свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Точно также и финал ЛЕ в Баку состоялся и прошел он просто прекрасно.

— Можно ли говорить о том, что ближе к самому финалу, по мере озвучивания Вами и всей азербайджанской стороной своей позиции по вызывавшим критику вопросам, отношение к нам стало меняться?

— Да, можно говорить о том, что в определенной степени, по мере приближения дня финала ЛЕ, отношение к нам стало меняться. Но, пожалуй, куда правильнее говорить о том, что это мы сумели изменить отношение к себе. Ломка стереотипов, дезавуирование откровенно предвзятой и непроверенной информации, смена негатива на позитив — все это происходило не само по себе, а в результате слаженной, прекрасной работы всей огромной команды, сумевшей вырулить в столь сложных условиях.

Тут свою роль сыграли и блестящие интервью, комментарии и заявления всех ответственных лиц в Баку, начиная с Президента Азербайджана Ильхама Алиева и включая руководство АФФА, МИД, Министерства молодежи и спорта. Кроме того, имела место действительно прекрасная организация самого финала, начиная со встречи болельщиков в аэропорту с цветами и сувенирами и заканчивая обеспечением безопасности на стадионе и в городе. Все это привело к тому, что тон заявлений, отношение к нашей стране стали меняться. Хотя, изначально вставшие на огульно- критическую позицию, так на ней и остались. Но, это уже, как мне кажется, вопросы к ним, а не к нам. Мы провели прекрасный финал ЛЕ, который не стал хуже от того, что кто-то упорно отказывался это признавать.

— Какова была реакция британской прессы, болельщиков после финала ЛЕ, преобладал ли позитив над негативом?

— Я не могу сказать, что именно после того, как в Баку состоялся финал ЛЕ, произошло коренное изменение ситуации, и позитив стал преобладать над негативом в отношении Азербайджана. Это был постепенный процесс. Свою скромную лепту в общее дело попытался вложить и ваш покорный слуга, давая интервью ведущим британским СМИ. В частности, как рассказал мне ведущий самой популярной в Великобритании спортивной радиопрограммы Джим Уайт, уже после первого нашего с ним интервью был шквал звонков и наметилось определенное изменение отношения к Баку, как к месту проведения финала ЛЕ, с негативного на позитивное. Стала более понятна позиция Азербайджана, стали больше ценить все, что было сделано для превращения этого финала в настоящий праздник футбола. И первые впечатления британских журналистов и болельщиков, посетивших финал ЛЕ, также сыграли свою роль в деле объективной оценки той тяжелой работы, что была проделана Баку. Все они, на своем личном примере убедились, что лучше один раз увидеть Баку, чем сто раз о нем услышать. Особенно, если слышать приходится, в том числе, и откровенно предвзятую позицию по отношению к нашей стране.

Кроме того, на примере набившего оскомину «дела Генриха Мхитаряна», британская общественность смогла убедиться в том, на чьей стороне историческая, правовая, политическая и чисто человеческая правда в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Даже болельщики «Арсенала», за который пока еще играет армянский футболист, не говоря уже о многих британских журналистах, в итоге признали, что имела место попытка сыграть не в футбол, а в чисто политическую игру. Ничего путного из этой затеи, естественно, не получилось.

— Можно ли в целом говорить о том, что финал ЛЕ в Баку и даже ажиотаж, поднятый британской прессой накануне матча, привел к большей узнаваемости Азербайджана в мире?

— Есть известное утверждение о том, что лучше всего продаются именно плохие новости. Если исходить из этого правила, то я, пожалуй, соглашусь с теми, кто утверждает, что весь этот шум, что был поднят, недоброжелателями Азербайджана вокруг бакинского финала ЛЕ мог сыграть на руку в плане увеличения культурно-спортивной узнаваемости нашего государства. Тем более, что нам в конечном итоге удалось удивить очень многих из тех, кто ехал в Баку, наслушавшись негатива о нем. Тем более велико было их удивление от увиденного. И, конечно же, все они, вернувшись, домой, обязательно расскажут об этом в своем окружении. Одним словом, нам удалось доказать, что Азербайджан по праву занял свое достойное место в спортивном и футбольном мире, в качестве места проведения всех самых важных соревнований.

— Как Вы считаете, готов ли Баку к проведению 4 матчей Чемпионата Европы, которые пройдут в нашей столице в 2020 году?

— Конечно же! Замечу, кстати, что в интервью Sky Sport, я отметил, что одной из самых и положительных черт азербайджанцев является умение учиться как на чужих, так и на собственных ошибках. И никогда не останавливаться на достигнутом. Именно поэтому я убежден в том, что финал ЛЕ в Баку позволил изучить все, что помогло бы нашей столице еще более успешно подготовиться к приему 4 матчей Чемпионата Европы-2020.