Таджикский суд смягчил приговор и освободил Мирсаидова

Известного таджикского журналиста и руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова в среду, 22 августа, освободили в зале суда. Согдийский областной суд изменил ему приговор по всем трем статьям. Об этом изданию «Азия плюс» в среду сообщил его адвокат Бахтиер Насруллоев. Заседание проходило при закрытых дверях, в зал не пустили никого, кроме адвокатов Мирсаидова.

По словам защитника, теперь лишение свободы по одной статье изменено на штраф в размере около 80 тысяч сомони, а по другой статье тюремный срок изменен на исправительные работы. Под ними подразумевается, что журналист 20 процентов зарплаты в течение двух лет будет отдавать государству, при этом сможет работать, где захочет.

11 июля Худжандский городской суд признал журналиста виновным в присвоении и растрате бюджетных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, Мирсаидова обязали компенсировать нанесенный государству ущерб в размере 124 тысяч сомони (12 тысяч евро). Эту сумму сразу же выплатили его родственники.

Преследование руководителя таджикской команды КВН началось в прошлом году после того, как он вступил в конфликт с местными властями. В письме на имя президента Эмомали Рахмона Мирсаидов обвинил чиновников в попытке получить взятку и присвоить деньги, выделенные на команду КВН. Вместо расследования под арест взяли его самого.

Русская служба DW

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