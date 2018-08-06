«Ta gueule!» или будешь наказан

Национальная ассамблея (парламент) Франции 2 августа одобрила во втором чтении закон, который запрещает домогательства и агрессивные сексуальные «подкаты» к людям на улицах. В законе не прописано, какого пола должна быть жертва, однако он был принят после случая с 22-летней студенткой Мари Лагерр.

Девушка шла вечером по улице в 19-м районе Парижа, когда идущий мимо мужчина начал свистеть, издавать непристойные звуки и отпускать сексуальные комментарии в ее адрес. Девушка крикнула ему «Ta gueule!» («Заткнись»). В ответ на это он сначала бросил в нее какой-то предмет, а потом догнал и ударил так сильно, что она упала на землю. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения одного из кафе и вызвало широкий отклик в Сети.

Хотя полиция завела дело о нападении на девушку, личность ударившего ее мужчины до сих пор не удалось установить.

Министр по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Шиаппа была одним из инициаторов закона и присутствовала в парламенте во время его принятия:

«Домогательства на улицах раньше не наказывались. Но начиная с сегодняшнего дня это прекратится», – заявила она.

Другой пункт закона ужесточает наказание за секс с несовершеннолетними и продлевает до 10 лет срок, в течение которого они могут подать в полицию заявление об изнасиловании. Авторы закона считают, что в молодом возрасте не все жертвы способны осознать, что именно с ними произошло. В будущем они могут изменить свое мнение о том, было ли их согласие на секс добровольным, и не оказывал ли взрослый партнер на них излишнего давления.

24 июля жительницы Душанбе обратились к мэру столицы Таджикистана Рустаму Эмомали, сыну президента Таджикистана Эмомали Рахмона, и потребовали защитить их от хамского отношения, оскорбительных комплиментов и домогательств со стороны мужчин на улицах города. В мэрии обращение восприняли серьезно и пообещали, что вскоре проблема будет обсуждаться на заседании.

А чуть меньше года назад, в ноябре 2017 года правозащитники Грузии отправили в комитет парламента страны по правам человека проект закона о сексуальном домогательстве и потребовали внести поправки в административный и уголовный кодексы. Они требуют внести поправки в административный и уголовный кодексы и наказывать за подобное поведение. Поправки определяют, что именно считается домогательством.

А как обстоят дела у нас?

В Азербайджане женщины часто сталкиваются с подобным. Нередко это просто невинные реплики, вроде “красотка”, “ух, какая!”, “сладенькая” и так далее. Однако, бывает и так, когда мужчины переходят грань дозволенного (для каждой женщины эта грань своя) и начинаются приставания классические. До домогательств в общепринятом физическом смысле доходит редко.

Как считает психолог Айнур Гаджиева, в Азербайджане, и в частности в Баку, парни, мужчины нередко просто не переходят определенную грань по той простой причине, что женщина/девушка может начать кричать, привлечь внимание окружающих, что может обернуться для представителя сильного пола серьезными проблемами. “Мы привыкли видеть, как парни, проходя мимо миловидной, спокойной и даже скромно одетой девушки, могут кинуть реплику в ее адрес, но редко, когда адекватный парень решится на более серьезное домогательство. Например, подойти, дотронуться, склонить девушку сесть в автомобиль. Часто парни жалуются, что с нашими девушками трудно познакомиться, так как при малейшей попытке, девушка начинает кричать, оскорблять парня, иногда даже звать на помощь оказавшегося поблизости полицейского. Редко кто захочет иметь проблемы с полицией. Но, многие не понимают, что это стандартная реакция девушек, срабатывает инстинкт самосохранения. Считаю, что неплохо было бы, если бы и у нас ввели штрафы, а не тащили парней в участок, с целью выбить из него денег. И бюджету хорошо, и отучим хамов от свиста, приставаний, непристойных реплик”, — считает психолог.

Школьный психолог Нармина Гасымова говорит, что сейчас подобные виды домогательств сократились по одной простой причине: парням легче знакомиться и общаться с девушками в социальных сетях. “Посмотрите на подростков, молодых людей, девушек: все постоянно ходят со смартфонами, сидят в социальных сетях. Нередко сайты, не предназначенные для знакомств в других странах, у нас используют именно для этой цели. Правда, никто не гарантирует, что перекочевавшие в виртуальное пространство знакомства, не перейдут в домогательство. Прецеденты были, есть и будут. Просто девушкам необходимо быть осмотрительнее. Родителям нужно устанавливать контроль на смартфоны детей. Не стоит забывать о таком факторе, как пубертатный период у подростков, когда гормоны играют, ребенок становится половозрелым. Это время самое опасное. Если строго воспитанная девочка борется со своими физиологическими изменениями под страхом родительского наказания, неконтролируемые дети могут наделать ошибок под действием “кипящих” страстей. Недаром говорят: береги честь с молоду. Но, если честно, обычно в нашем обществе подобный строгий контроль применяется только по отношению к девочке. Хотя следить нужно и за мальчиками. Никто не гарантирует, что сын не сделает ошибок, за которые придется отвечать. Нередко и по всей строгости закона”, — отметила Н.Гасымова.

Небольшой опрос показал, что девушек уже меньше беспокоят приставания, свист, “подкаты” парней на улицах Баку, по той простой причине, что молодые люди постоянно ходят в наушниках и просто не слышат реплик со стороны. А если и слышат, то просто игнорируют.

“Лет 5 назад, когда я еще училась в школе, подобные попытки познакомиться или просто пристать были почаще. Сейчас я как-то не обращаю внимание. А так, кавказцы -парни горячие. Да и мы не во Франции. В Европе вообще, даже дверь придержать для девушки может расцениваться, как домогательство”, — говорит Нигяр Н.

Другая пользовательница сети Ханым К. считает, что такой закон необходим. “В Грузии, например, тоже горячие кавказцы, но у них, почему-то, законопроект готовят. А у нас даже в полицию обратиться, в случае реального домогательства стыдно. Потому что полицейские сами же первые скажут, что сама виновата, глазки строила, открыто одевалась или просто раскрепощенно себя вела. Говорить дома тоже стыдно, ни брату, ни отцу проблем создавать не хочется. Приходится игнорировать и делать вид, что все так и должно быть. Но, если будет такой закон, ни полиция не сможет закрыть глаза на это хамство, ни парни не посмеют приставать”, — заявляет девушка.

Психолог Айнур Гаджиева считает, что на подобные действия влияет множество факторов: безработица, трудности поступления в ВУЗы, отсутствие мест для культурного отдыха: “ Менталитет запрещает девушкам идти в клубы по той простой причине, что это не те классические заведения, где можно просто потанцевать, пообщаться, найти себе пару. Сейчас это именно клубы, где пьют, курят, знакомятся для краткосрочных половых отношений, нередко даже за деньги. В кино девушки редко ходят в одиночку, в кафе тоже — не принято у нас это. На работе тоже особо не найдешь себе пару: многие компании запрещают отношения и даже брак между сотрудниками. Да и жениться не у каждого молодого человека есть материальная возможность. Остается выпускать пар на девушек, увиденных на улицах. Причем, если раньше кольцо на пальце, выщипанные брови говорили о том, что девушка уже замужем и к ней подходить нельзя, то сегодня на это уже никто не обращает внимания. Кольцо на безымянном пальце не гарант того, что девушка замужем, а брови девочки начинают выщипывать уже чуть ли не со школьного возраста. Считаю, что такой закон частично спас бы девушек от домогательств на улицах”, — подытожила психолог.

Так что защититься у нас можно только наушниками. Пока…

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