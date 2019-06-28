Та еще премьера: звезды на закрытом показе Park Cinema

Конечно, в реальной жизни Шарлиз Терон никогда не смогла бы баллотироваться на пост президента США по одной простой причине: она не родилась в этой замечательной стране, законодательство которой запрещает претендовать на самый высокую государственную должность тем, кому довелось появиться на этот свет за ее пределами.

Впрочем, это вряд ли расстраивает уроженку 150-тысячного южноафриканского городка Бенони, роль которой сыграла актриса в фильме «Та еще парочка».

Парочку с ней составил Сет Роген, который играет роль журналиста и друга детства героини Терон. «Невозможное возможно» — гласит слоган фильма, и с этим сложно не согласиться.

Как сообщает #, закрытый показ картины в кинотеатре Park Cinema собрал настоящую россыпь звезд. Народная артистка Азербайджана Флора Керимова, гендиректор Общественного телевидения, ведущий передачи «Что? Где? Когда?» Балаш Касумов, телеведущая Хусния Магеррамова, а также другие известные блогеры, актеры, режиссеры, общественные деятели и журналисты.

«Наши закрытые показы проходят в семейной, теплой атмосфере. Мне кажется, что это одна из основных составляющих каждого мероприятия, которое проходит в Park Cinema, — сказал пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев.

Отметим, что уже сегодня фильм выходит в общий прокат.