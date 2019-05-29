Сыр бри убил во Франции двух человек

Продукция производителей сыра бри во Франции стала причиной заболевания листериозом и двух летальных случаев, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное управление страны, информирует РИА Новости.

В конце прошлой недели санитарные власти подтвердили два летальных случаях в связи с заболеванием листериозом: одна женщина скончалась в департаменте Йонна, другая потеряла вынашиваемого ребенка в департаменте Па-де-Кале. Расследование показало, что источником заражения, вероятнее всего, является продукция Общества сыроваров региона Бри. Еще четыре человека, заболевшие листериозом, были госпитализированы.

«Мы продолжаем расследование, чтобы установить, связаны ли с потреблением продукции Общества сыроваров региона Бри другие случаи болезни», — заявил эпидемиолог управления Мате Туржман.

Сыр бри — один из самых древних французских сыров. Для него характерен бледный цвет с сероватым оттенком под «благородной» белой плесенью. По форме представляет собой «лепешки» диаметром 30-60 сантиметров и толщиной 3-5 сантиметров.