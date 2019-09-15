Сын Зурабишвили стал сотрудником администрации Макрона

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили — Теймураз Горджестани назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее Горджестани, имеющий гражданство Франции и Грузии, работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне, передает ТАСС.

Но новом посту Теймуразу Горджестани предстоит заниматься вопросами, связанными со странами Азии, Северной и Латинской Америки.

Теймураз Горджестани — сын Саломе Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили). У Зурабишвили еще есть дочь — Кетеван Кардава, которая работает журналистом.