Сын Зурабишвили стал сотрудником администрации Макрона

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили — Теймураз Горджестани назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее Горджестани, имеющий гражданство Франции и Грузии, работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне, передает ТАСС.

Но новом посту Теймуразу Горджестани предстоит заниматься вопросами, связанными со странами Азии, Северной и Латинской Америки.

Теймураз Горджестани — сын Саломе Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили). У Зурабишвили еще есть дочь — Кетеван Кардава, которая работает журналистом.

| 2019-09-15T14:23:02+00:00 15 сентября 2019, 15:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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