Сын президента Филиппин может отправить отца в отставку

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что уйдет в отставку, если его сын Паоло решит баллотироваться на пост председателя нижней палаты парламента страны. Об этом, как сообщает iz.ru,  пишет ABS-CBN.

«Я скажу Паоло, что, если ты будешь баллотироваться на пост председателя, дай мне знать, я уйду в отставку, потому что нас здесь слишком много», — сказал глава Филиппин.

Отмечается, что Паоло на своей странице в Facebook указал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на соответствующий пост.

| 2019-05-27T22:18:27+00:00 28 мая 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss