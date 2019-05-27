Сын президента Филиппин может отправить отца в отставку

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что уйдет в отставку, если его сын Паоло решит баллотироваться на пост председателя нижней палаты парламента страны. Об этом, как сообщает iz.ru, пишет ABS-CBN.

«Я скажу Паоло, что, если ты будешь баллотироваться на пост председателя, дай мне знать, я уйду в отставку, потому что нас здесь слишком много», — сказал глава Филиппин.

Отмечается, что Паоло на своей странице в Facebook указал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на соответствующий пост.