Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов в США

Сын террориста Усамы бен Ладена — Хамза — женился на дочери Мохаммеда Атты, лидера группы боевиков, которые устроили атаку 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью террориста.

По мнению сводных братьев Хамзы бен Ладена, он, вероятно, занял один из руководящих постов в Аль-Каиде. Они полагают, что сын некогда считавшегося террористом №1 бен Ладена планирует отомстить за смерть отца, которого ликвидировали в ходе американской операции в Пакистане семь лет назад.

Хамза бен Ладен — сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Сын бен Ладена неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля.

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