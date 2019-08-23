Свыше семи тысяч вакантных мест для учителей вынесено на конкурс

Сегодня последний день собеседований в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Ожидается, что в них примут участие 736 кандидата, желающих стать учителями биологии, французского языка, технологии и изобразительного искусства.

По словам замминистра образования Махаббат Велиевой, в собеседованиях, которые проводятся с 19 августа, приняли участие 2 632 кандидата. В 2019/2020 учебном году в целом по республике на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест.

Отметим, что в ходе собеседования проверяются знания и навыки кандидатов по специальности, их психологическое состояние и общее мировоззрение. Также они должны провести открытый урок на одну из заранее объявленных тем.

| 2019-08-23T14:41:57+00:00 23 августа 2019, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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