Свыше 7000 семей вынужденных переселенцев до конца следующего года будут обеспечены жильем

«Мы приступили к исполнению поручений президента Ильхама Алиева, прозвучавших по итогам встречи».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

По его словам, часть средств, выделенных главой государства на обеспечение вынужденных переселенцев жильем в 2020 году, уже поступила в распоряжение Госкомитета: «Как и отмечал глава государства, до конца следующего года жильем будут обеспечены свыше 7000 семей вынужденных переселенцев. Часть средств, выделенных главой государства на эти цели, уже поступила в распоряжение Госкомитета. Оставшаяся часть поступит в следующем году. Тем самым Госкомитет выполнит все поручения главы государства «.

| 2019-11-01T15:06:48+00:00 1 ноября 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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