Свыше 7000 семей вынужденных переселенцев до конца следующего года будут обеспечены жильем

«Мы приступили к исполнению поручений президента Ильхама Алиева, прозвучавших по итогам встречи».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

По его словам, часть средств, выделенных главой государства на обеспечение вынужденных переселенцев жильем в 2020 году, уже поступила в распоряжение Госкомитета: «Как и отмечал глава государства, до конца следующего года жильем будут обеспечены свыше 7000 семей вынужденных переселенцев. Часть средств, выделенных главой государства на эти цели, уже поступила в распоряжение Госкомитета. Оставшаяся часть поступит в следующем году. Тем самым Госкомитет выполнит все поручения главы государства «.