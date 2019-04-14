Свыше 550 рейсов отменены в аэропортах Чикаго

Свыше 550 авиарейсов были отменены в воскресенье, 14 апреля, в двух аэропортах Чикаго (штат Иллинойс, США) из-за сильной метели.

«Весенняя снежная буря вызвала задержки в среднем на 46 минут в (аэропорту. — Ред.) О’Хара, 555 рейсов отменены», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter международного аэропорта О’Хара.

Кроме того, в Twitter воздушной гавани Мидуэй сообщается о задержке в среднем на 38 минут, а также об отмене 47 рейсов. Пассажиров просят быть внимательными и проверять статус вылетов и прилетов.

3 марта московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово обошлись без отмены и переносов рейсов, несмотря на непогоду.

| 2019-04-15T00:25:03+00:00 15 апреля 2019, 04:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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