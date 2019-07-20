Свято место пустым не останется

С конца июня соседняя Грузия никак не вырвется из череды каких-то странных скандальных событий, не лучшим образом отражающихся на ее взаимоотношениях с соседями. По поводу чего у многих появляется ощущение, что все это неспроста, и у происходящего явно есть авторы, намеренно раскачивающие лодку в не очень понятных пока целях.

Последним событием в этом ряду стало неожиданное для граждан Грузии решение Европейского суда по правам человека относительно самого популярного телеканала страны «Рустави 2», близкого к бывшей партии власти.

ЕСПЧ после двухлетнего судебного процесса принял решение не в пользу оппозиционной телекомпании, и теперь она возвращается прежнему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, несмотря на протест журналистского коллектива и значительной части грузинской общественности. Многие опасаются, что смена владельца приведет к изменению редакционной политики оппозиционного телеканала, сыгравшего ключевую роль в новейшей истории страны еще со времен «Революции роз» 2003 года.

ЕСПЧ вынес свой вердикт по итогам рассмотрения исков «Рустави 2» и ее нынешних владельцев о нарушении грузинскими властями Европейской конвенции по правам человека – в частности, права на справедливое судопроизводство.

Халваши переоформил телеканал на свою компанию «Панорама» сразу же после судебного вердикта. Для завершения всех юридических процедур в Доме юстиции бизнесмену с двойным (грузинским и немецким) гражданством хватило нескольких минут. Благодаря системной реформе службы Государственного реестра, проведенной в годы президентства Михеила Саакашвили, оформить многомиллионное состояние можно в кратчайшие сроки. По иронии судьбы эта реформа в данном случае сыграла против самого Саакашвили, его сторонников и партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

До вердикта Страсбургского суда «Рустави 2» принадлежала близким друзьям и однопартийцам экс-президента. 50% акций в компании «Сакартвело», владеющей телеканалом, были оформлены на имя бизнесмена Николоза Накопии – сына одного из лидеров ЕНД Кобы Накопии. Еще 50% делили между собой украинские бизнесмены Леван и Георгий Караманишвили. По неофициальным данным, они учились вместе с Саакашвили в Киевском институте международных отношений. Кибар Халваши в свое время также входил в ближайшее окружение экс-президента, но в 2006 году попал в опалу, после чего, по его утверждению, власти отняли у него «Рустави 2», выплатив мизерную сумму.

В последние годы Халваши вел упорную судебную тяжбу с тремя владельцами телеканала и выиграл все процессы в Грузии, но в марте 2017 года ЕСПЧ приостановил исполнение вердиктов грузинских судебных инстанций до окончательного решения судебной палаты в Страсбурге. И, наконец, 18 июля Евросуд однозначно постановил, что никаких нарушений в ходе разбирательств в Грузии не было, и «Рустави 2» должен отойти Кибару Халваши. Несмотря на бурный протест журналистского коллектива, Халваши сместил с должности гендиректора телеканала Нику Гварамия, назначив на его место своего адвоката Паату Салия.

Позицию Гварамии, как и ведущих журналистов телеканала, часто называли критической по отношению к нынешним властям – миллиардеру Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта». Сейчас главный вопрос, касающийся «Рустави 2» — обеспечит ли Кибар Халваши преемственность редакционной политики, или же оппозиционный телеканал станет похож на другие СМИ, большинство из которых аффилированы с Иванишвили.

Новый гендиректор рейтингового телеканала Паата Салия заверил всех, что никого не собирается увольнять, в том числе и скандально известного ведущего программы «Постскриптум» Георгия Габуния.

Однако ведущие журналисты и руководители служб телеканала заявили, что готовы выразить доверие Салия только после того, как он заключит с ними долгосрочные трудовые контракты.

Хотя, в принципе закон не мешает оппозиции зарегистрировать новую телекомпанию и получить частоту с охватом вещания по всей территории Грузии. «Не будет «Рустави 2», будет «Рустави 3» и политическая борьба против правления Бидзины Иванишвили» – таков был общий посыл представителей оппозиции на совместном брифинге девяти партий, прошедшем в пятницу. То есть, к счастью, у грузинской оппозиции в преддверии парламентских выборов 2020 года еще есть достаточно времени, чтобы запустить новый законный антиправительственный телерупор.

В беседе с # политаналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе назвал произошедшее «банальным восстановлением несправедливости». Так как в свое время Халваши получил телекомпанию «Рустави 2» ровно таким же путем, что и потерял. «Кроме того, в свое время он не оставил камня на камне от некогда самого популярного телеканала, превратив его в телевидение, которое смотрели раз в неделю – из-за популярного юмористического шоу Вано Джавахишвили. В остальном был тотальный дауншифтинг. Просто документы на отъем были оформлены хуже, чем на приобретение, чем воспользовался Бидзина Иванишвили. А в том, что именно он стоит за Кибаром Халваши в Грузии не сомневается никто».

По словам эксперта, «Рустави 2» был инструментом политической борьбы оппозиции и таким же останется, но уже под другой маркой, названием. «И проблем существующей власти вся эта ситуация еще создаст. На самом деле политическая цена отъема телеканала может быть гораздо выше, чем это видится сегодня».

Васадзе полагает, что оппозиция наверняка загодя зарегистрировала новую телекомпанию, но команда из «Рустави 2» будет уходить туда по одному — со скандалами, компенсациями и международной реакцией.