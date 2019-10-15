СВПД по Ирану должен быть сохранен, заявил замгенсека ООН

«Во-первых, важно, чтобы все участники СВПД и государства региона воздержались от каких-либо провокационных шагов, которые потенциально могут обострить и без того очень хрупкую ситуацию в регионе. Во-вторых, мы должны обеспечить максимальную поддержку работы МАГАТЭ, эта организация выполняет профессиональную работу технического характера. Ее представители продолжают посещать Иран и, мы надеемся, что им будет оказана максимальная поддержка», — отметила замгенсека ООН.