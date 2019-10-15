СВПД по Ирану должен быть сохранен, заявил замгенсека ООН

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану, из которого вышли США, должен быть сохранен, для этого необходимо предпринять ряд шагов, заявила замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
«Мы всегда называли иранскую ядерную сделку большим успехом для режима нераспространения ядерного оружия. Эта договоренность стала важным инструментом предотвращения распространения ядерного оружия в этот регион. Поэтому мы, конечно, хотели, чтобы сделка оставалась в силе, но, к сожалению, одна из сторон из нее вышла», — сказала она в интервью газете «Коммерсант».
«Нам сейчас необходимо предпринять ряд шагов», — сообщила Накамицу, отвечая на вопрос, можно ли спасти СВПД.
В-третьих, по ее словам, поддержка должна оказываться всем странам и организациям, которые занимаются торговлей с Ираном на законных основаниях. «Важно, чтобы экономическое сотрудничество и торговля с Ираном в законных рамках продолжали развиваться, с тем чтобы у Тегерана был стимул проявлять сдерживание и сохранять приверженность сделке», — подчеркнула Накамицу.