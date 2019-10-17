Своя игра: как фамилия шлагбаума на пути реформ?

«Советники для того и существуют, чтобы проблема не решалась, а сохранялась, это источник их доходов и существования», — заявил в марте 2016 года в интервью российской «Новой газете» экс-президент Грузии, на тот момент губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Это были слова, известного на весь мир своей способностью осуществлять блестящие реформы человека. А вспомнил я о них, в свете выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию республики за 9 месяцев 2019 года.

В частности, глава государства сделал поистине сенсационное заявление о том, что некоторые представители правительства выступают против проводимых в стране реформ. Имен названо не было. Кроме того, не последовало и отставок, хотя именно такое развитие событий, после обличительной речи со стороны президента Азербайджана и должно иметь место. Согласитесь, что алогична ситуация, при которой глава государства знает о том, что в правительстве работают ярые противники проводимых им реформ, но они все еще остаются на своих постах. Впрочем, вполне допускаю, что громкие отставки все же произойдут в ближайшее время.

Такое предположение опять же рождают слова главы государства. «Если кто-то считает, что мы смиримся с этим – ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути», — подчеркнул президент Азербайджана. Так что, думаю, вскоре общественность узнает, о ком же говорил Ильхам Алиев, как о противниках реформ.

Впрочем, мы можем узнать не только о них и не только то, что они противились экономическим и политическим реформам. «Они (эти чиновники) любыми средствами пытаются нам помешать, очерняют кадры, мыслящих новаторски, в том числе посредством СМИ. Пресса превратилась в своеобразную площадку борьбы. Это возмутительно», — цитирует «Интерфакс» президента Азербайджана, который также заметил, что «одни представители правительства шантажируются другими, очерняются, проводимые ими реформы ставятся под сомнение».

И сказанное им является сущей правдой. Ни для кого в стране не является секретом, что ведущие СМИ Азербайджана курируются теми или иными чиновниками, министрами, влиятельными персонами и просто очень богатыми людьми. У каждого из которых есть свой личный интерес, свои личные планы, а также свои конкуренты и противники. По которым, по команде и дружно, открывается огонь в нужный для «патрона» момент. По команде же начинается операция по отбеливанию его имиджа.

В итоге, доходит до маразма. Вначале одни СМИ, в унисон очерняют какого-то влиятельного чиновника, после чего столь же дружно, но иные СМИ начинают опровергать все эти обвинения, пускаясь в рассуждения о том, что кому-то мешают достижения их «патрона». Так было, к примеру, совсем недавно, когда сразу три русскоязычных СМИ выдали своего «патрона», выдав на гора один и тот же текст в его защиту. Способностей понять, что они, таким образом, работают ему не в пользу, а в ущерб, у руководства данных СМИ просто не хватило.

Впрочем, это все частности. Важнее то, что в реальности существует проблема практически полного уничтожения реально независимых СМИ. А все потому, что уничтожена главная составляющая независимости любого СМИ в любой стране мира — свободный, независимый рынок рекламы. Именно за счет нее в США и на Западе зарабатывают ведущие СМИ. В Азербайджане же, увы и ах, рекламу дают исключительно в те СМИ, у которых имеется «крыша» в лице тех самых чиновников, о которых президент Азербайджана говорил, как об использующих прессу для борьбы между собой.

Плюс, проблема усугубляется еще и тем, что эти «борцы между собой» подбирают себе кадры не по степени таланта, авторитета в кругу журналистов, а исходя из личной преданности, которая, впрочем, весьма сомнительного свойства. Я могу привести массу примеров, как те или иные руководители СМИ, легко и просто меняли своих покровителей, переходя из стана попавших в опалу в стан пока еще находящихся в фаворе. Это привычный «финт ушами» для посредственностей, случайных в прессе людей, которые всегда были и будут фрондерами.

Вот такая сложилась картина в отечественных СМИ. И тут возникает вопрос, с кого в первую очередь нужно спрашивать за происходящее? Я глубоко убежден, что главную ответственность за происходящее несет лично помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Да, в последнее время ряд телеканалов был выведен из-под его курации, но он до сих пор сохраняет тотальное влияние на практически все печатные отечественные СМИ. В том числе и на газеты, сайты на азербайджанском языке, которые , образно говоря, «дальше поселка Баладжары», не читаются. Кроме того, протеже Али Гасанова является глава Совета прессы, депутат ММ Афлатун Амашев. Под ним же, под Али Гасановыми, находится и Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана.

Исполнительным директором данного Фонда является Вугар Сафарли — человек, имеющий к прессе опосредованное отношение, но изрядно поднаторевший в деле раздачи квартир журналистам. Кстати, в случае кадровых изменений, думаю, начнутся «черные дни» у целого ряда СМИ. Плюс, думаю, общественность тогда узнает многое. В том числе и о специфике финансирования по линии возглавляемого господином Сафарли фонда. А главное — именно тогда азербайджанская общественность узнает, кто создал в стране ситуацию, при которой пресса превратилась в механизм противостояния чиновников, некоторые из которых препятствуют проводимым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реформам, а также искусственно создают «проблемы», являющиеся источником их доходов и существования.